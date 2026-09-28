UD Tamaraceite vs Club Atlético Antoniano | J5 Segunda Federación 26-27

UD Tamaraceite vs Club Atlético Antoniano. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 4 de octubre. Partido correspondiente a la J5 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

UD Tamaraceite y Club Atlético Antoniano se enfrentan este domingo 4 de octubre, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Campo de Fútbol Juan Guedes. Partido correspondiente a la jornada 5 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

UD Tamaraceite vs Club Atlético Antoniano | J5 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de UD Tamaraceite y Club Atlético Antoniano

En la clasificación, el UD Tamaraceite se encuentra en 18ª posición con 0 puntos. En cambio, el Club Atlético Antoniano ocupa la decimoséptima posición. El conjunto andaluz se encuentra con 2 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Tamaraceite y Club Atlético Antoniano

La UD Tamaraceite y el Club Atlético Antoniano no se han enfrentado nunca. El equipo canario ha perdido sus cuatro últimos partidos. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro tras haber perdido dos de sus cuatro últimos partidos y empatado los otros dos.

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