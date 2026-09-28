CD Atlético Paso vs Real Madrid C | J5 Segunda Federación 26-27

CD Atlético Paso vs Real Madrid C. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 3 de octubre. Partido correspondiente a la J5 del Grupo 5 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

CD Atlético Paso y Real Madrid C se enfrentan este sábado 3 de octubre, a partir de las 19:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal de El Paso. Partido correspondiente a la jornada 5 del Grupo 5 de la Segunda Federación.

CD Atlético Paso vs Real Madrid C | J5 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de CD Atlético Paso y Real Madrid C

En la clasificación, el Atlético Paso se encuentra en 17ª posición con 2 puntos. En cambio, el Real Madrid C ocupa la decimosexta posición. El conjunto madrileño con 2 puntos se encuentra con los mismos puntos más que el equipo palmero, pero con un partido menos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Atlético Paso y Real Madrid C

El CD Atlético Paso y el Real Madrid C se han enfrentado solamente dos veces, los dos partidos terminaron en empate. El equipo canario empató en dos de sus cuatro últimos partidos y los otros dos los perdió. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo perdido su último partido pero empatado los otros dos.

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