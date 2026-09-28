Consulta el horario del Córdoba CF vs CD Tenerife, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J8 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Córdoba CF y CD Tenerife se enfrentan este lunes 5 de octubre, a partir de las 19:30 (hora canaria) en el Estadio Nuevo Arcángel. Partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion.

Córdoba CF vs CD Tenerife | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en casa ante el Cádiz. El equipo ya no se encuentra en puestos de playoff, pero está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Córdoba se encuentra en la parte baja de la tabla. El equipo ha ganado dos partidos y perdido otros cinco.

Posiciones en la clasificación de Córdoba CF y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es décimo con 11 puntos. Por su parte, el Córdoba ocupa la decimooctava posición de la tabla. El conjunto cordobés se encuentra con 6 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Córdoba CF y CD Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre el Córdoba CF y el CD Tenerife, el Tenerife ha ganado uno, el Córdoba tres y el otro acabó en empate. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, habiendo perdido dos y empatado otros dos.

Por su parte, el equipo cordobés llega al encuentro habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y ganado el otro.

Minuto a minuto en directo de Córdoba CF y CD Tenerife

Estadísticas del partido en vivo entre Córdoba CF y CD Tenerife

Alineaciones de Córdoba CF y CD Tenerife

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