«Mono» y «negro de mierda»: insultos racistas en un partido de balonmano en Gáldar

El árbitro tuvo que detener el partido del Club Balonmán Cañiza y el MMT Fest Gáldar Gran Canaria por los insutos racistas que profirieron desde la grada al jugador angoleño Mateus de Almeida

La Federación Gallega muestra apoyo al angoleño Mateus tras insultos racistas en Gáldar

La Federación Gallega de Balonmano mostró este martes su «apoyo firme» al Club Balonmán Cañiza y a su jugador Mateus de Almeida ante los «graves hechos ocurridos» durante el encuentro disputado frente al MMT Fest Gáldar Gran Canaria, correspondiente al grupo I de Primera Nacional, cuando gritaron insultos racistas al jugador.

Según recoge el acta arbitral, el partido tuvo que ser detenido después de que desde la grada se dirigieran insultos racistas, «mono» y negro de mierda», contra el jugador angoleño Mateus de Almeida.

«La Federación condena de forma rotunda estas conductas, incompatibles con los valores del deporte y con el respeto que merece cualquier persona. Trasladamos toda nuestra solidaridad a Mateus de Almeida, a su familia, a sus compañeros y al Club Balonmán Cañiza. Ningún deportista debe sufrir ataques por su origen o por el color de su piel», señala el ente presidido por Bruno López en su comunicado de prensa.

La Federación Gallega también critica «los daños» que, según ha comunicado el club de A Cañiza, sufrió el vehículo utilizado por el equipo para su desplazamiento, y pide a las autoridades que investiguen «con rigor» los hechos para «identificar a las personas responsables y que se depuren las responsabilidades deportivas, disciplinarias y legales que correspondan».

La Federación avanza que se pondrá a disposición del club y del jugador para acompañarlos y defender sus derechos. Asimismo, colaborará con las autoridades deportivas y con los organismos competentes para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.