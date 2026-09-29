Claudia San Román, de 20 años y estudiante de Medicina, falleció tras ser atropellada en noviembre de 2021 en el paseo de Juan XXIII

Las autoridades francesas han detenido a un fugitivo buscado por el atropello mortal de Claudia San Román, una estudiante grancanaria de Medicina de 20 años que falleció a consecuencia de las heridas sufridas en Madrid en 2021.

Claudia San Román. Colegio Bilingüe Atlantic Schools Las Palmas

El arresto tuvo lugar este lunes en la localidad de Iles, donde los investigadores localizaron al fugitivo, que vivía bajo una identidad falsa. La Policía Nacional ha informado este martes de que el ADN hallado en el vehículo implicado en el atropello permitió localizarlo.

El atropello ocurrió en noviembre de 2021

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2021 en el paseo de Juan XXIII, en el distrito madrileño de Moncloa. Claudia San Román acababa de descender de un vehículo VTC cuando un coche que circulaba a gran velocidad la atropelló y se dio a la fuga.

La investigación del accidente, que desarrolló la Policía Municipal de Madrid, permitió localizar material genético en el vehículo implicado. Posteriormente, Policía Científica cotejó ese ADN y encontró una coincidencia en Francia con un ciudadano de edad similar, aunque registrado bajo otra identidad.

Las huellas confirmaron su identidad

Ante las sospechas de que podía tratarse del fugitivo buscado por las autoridades españolas, los investigadores cotejaron su identidad mediante las huellas dactilares, con un resultado positivo.

Tras esa comprobación, la investigación se judicializó en Francia, donde las autoridades finalmente detuvieron este lunes al sospechoso en la localidad de Iles.

Sobre el detenido pesaba una reclamación por los delitos de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.