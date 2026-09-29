El Cabildo de Gran Canaria organiza el primer encuentro entre territorios anfitriones del Mundial 2030 para compartir experiencias y promover una agenda de cooperación vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible

Gran Canaria reúne a sedes del Mundial 2030 para impulsar un legado sostenible. EFE

Gran Canaria reunirá los próximos 1 y 2 de octubre a representantes institucionales y técnicos de ciudades y territorios sede del Mundial de Fútbol 2030, junto a responsables de Naciones Unidas, el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias.

El encuentro, promovido por el Cabildo de Gran Canaria, pretende crear una alianza entre los territorios anfitriones para compartir experiencias y promover un legado social, ambiental, económico y territorial que trascienda la celebración del campeonato.

El I Encuentro y Taller de Ciudades-Territorios Sede del Mundial 2030 comprometidos con la Agenda 2030 incluirá el jueves 1 de octubre una reunión sobre turismo, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible, además de un taller de intercambio para definir posibles líneas de cooperación.

Compensación de huella de carbono del Mundial 2030

En cuanto a la iniciativa, se enmarca en la campaña ‘Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030’, con la que el Cabildo pretende vincular la condición de sede con su estrategia de Ecoisla y promover transformaciones relacionadas con la sostenibilidad, la cohesión social y la protección ambiental.

Durante la segunda jornada, las delegaciones conocerán distintos proyectos vinculados a la sostenibilidad de Gran Canaria, entre ellos las medidas de eficiencia energética y accesibilidad del Estadio Gran Canaria. Posteriormente, en la Finca de Osorio, se realizará la primera plantación de compensación de huella de carbono del Mundial 2030, acompañada de una placa conmemorativa.

El programa continuará en Tejeda, donde las delegaciones conocerán el patrimonio cultural y paisajístico de la isla y su vinculación con la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial.