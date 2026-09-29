La Guardia Civil recupera cinco colmillos de marfil, uno de ellos tallado, un esqueleto de coral y un caparazón de tortuga Boba en Las Palmas de Gran Canaria

El SEPRONA de La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha recuperado diversas piezas de animales incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Los ejemplares formaban parte de una colección privada, y según manifestó su propietario, habían permanecido almacenados durante años. Sin embargo, no disponíade la documentación ni de los certificados oficiales que acreditasen su procedencia y tenencia legal.

La Guardia Civil recupera especies exóticas de una colección privada

Siete piezas en total

Las piezas recuperadss son cinco colmillos de marfil. Dos de ellos de 120 cm y otros dos de 90 cm, así como una pieza de 40 centímetros tallada con motivos africanos. La intervención se completa con un esqueleto de coral y un caparazón de tortuga boba (Caretta caretta).

El Convenio y la normativa de la Unión Europea establecen un marco de protección y control del comercio internacional de especies amenazadas. Está destinado a garantizar su conservación y combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. La tenencia, exposición o comercialización de especímenes sujetos a esta regulación sin los correspondientes permisos y certificados pueden constituir una infracción de la legislación vigente. Las infracciones pueden dar lugar el decomiso inmediato de los ejemplares y la imposición de cuantiosas multas económicas. Podrían superar los 60.000 euros, dependiendo de la catalogación de la especie y la normativa aplicable.

Desde la Guardia Civil se insiste en que, ante el descubrimiento de restos o animales naturalizados antiguos en propiedades familiares o herencias, la vía correcta es contactar con el SEPRONA para informar de la situación y gestionar su entrega o regularización, evitando así incurrir en infracciones legales de carácter grave.