El encuentro internacional, WOMEX 2026, de músicas del mundo reunirá a más de 2.500 profesionales de 90 países entre el 21 y el 25 de octubre

WOMEX 2026 abre sus escenarios al público en Gran Canaria. WOMEX 2026

Las Palmas de Gran Canaria acogerá del 21 al 25 de octubre una nueva edición de WOMEX, el principal encuentro profesional internacional dedicado a las músicas del mundo.

La organización prevé la asistencia de más de 2.500 profesionales procedentes de unos 90 países y ha preparado una programación abierta a la ciudadanía con 53 conciertos, además de conferencias, mesas de debate y proyecciones.

La actividad se concentrará en distintos espacios del entorno del Auditorio Alfredo Kraus y la playa de Las Canteras, con cinco escenarios y propuestas procedentes de diferentes partes del mundo.

Puede generar retornos de 3,2 millones de euros en negocios locales

El programa también contará con presencia de artistas canarios como Ale Acosta, Julia Rodríguez, Makasi y Lula Mora, mientras que la programación de electrónica y cultura de club tendrá su propio espacio en el escenario Club Summit.

La edición de 2026 será la segunda que se celebra en Gran Canaria, después de la cita de 2018, y busca reforzar la proyección internacional de la isla como destino cultural.

La organización también destaca el impacto económico de la anterior edición, que atrajo a 2.700 delegados de 92 países y generó un retorno directo de 3,2 millones de euros en negocios locales. El público podrá acceder a parte de los conciertos y actividades mediante entradas y abonos puestos a la venta por la organización.