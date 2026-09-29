La Guardia Civil señala a ocho personas residentes en Tenerife y tres en Salamanca por presuntas estafas y falsedad documental

Investigan a 11 personas por estafas con falsos alquileres vacacionales en Tenerife y Salamanca. La Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a once personas, de entre 19 y 45 años, como presuntas autoras de delitos de estafa y falsedad documental relacionados con falsos alquileres vacacionales.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Playa de Las Américas, especializado en ciberdelincuencia, después de que varios afectados denunciaran haber sido víctimas de estos engaños. Ocho de los investigados residen en Tenerife y tres en Salamanca.

Según la investigación, los sospechosos publicaban anuncios falsos de viviendas vacacionales y utilizaban una página web que simulaba pertenecer a una empresa dedicada legalmente a la gestión de alojamientos para dar credibilidad a la oferta. Una vez contactaban con las víctimas, solicitaban diferentes cantidades en concepto de reserva, fianza u otros gastos mediante transferencias bancarias y Bizum.

Los alojamientos contratados no estaban disponibles

Tras realizar el pago, los afectados comprobaban que los alojamientos contratados no estaban disponibles. Los agentes identificaron además cuentas bancarias, líneas telefónicas y correos electrónicos utilizados en la operativa, algunos de ellos con datos y documentación de terceras personas cuyas identidades se usurpan.

Las diligencias permitieron identificar e investigar a las once personas por su posible participación en los hechos y se remitieron a la autoridad judicial competente. La Guardia Civil recomienda desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos, comprobar las opiniones y el historial del alojamiento y buscar en internet los datos facilitados por el anunciante.

También aconseja extremar las precauciones cuando se exige realizar el pago con rapidez y comprobar que existen garantías suficientes antes de efectuar cualquier transferencia o envío de dinero.