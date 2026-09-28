Los equipos de emergencia localizaron el cuerpo entre las rocas próximas a la costa después de recibir el aviso de una persona

Un hombre de unos 50 años ha sido localizado muerto este lunes en la costa de Taliarte, en el municipio grancanario de Telde, después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso por la presencia de una persona en el agua.

El hallazgo se produjo en una zona rocosa situada en las proximidades del Faro de Taliarte. Los equipos desplazados hasta el lugar tuvieron que emplear un sistema de cuerdas para sacar el cuerpo de la zona y completar su traslado.

Búsqueda durante la tarde

La alerta activó un operativo en el que participaron Proactiva, Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional, además de un helicóptero de rescate que colaboró en las labores de rastreo.

La identidad del fallecido no ha trascendido y tampoco se han determinado por ahora las circunstancias del suceso. Los servicios de emergencia permanecieron en la zona hasta finalizar la recuperación del cuerpo.

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