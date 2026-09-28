La séptima edición de la iniciativa de Global eleva a 17.665 el número de promesas recogidas desde 2020, con mensajes que reflejan preocupaciones como la vivienda, la sanidad, la vulnerabilidad social, las guerras y el medio ambiente

La Guagua de las Promesas ha vuelto a marcar un récord. La séptima edición de la iniciativa ha reunido 4.505 promesas, la cifra más alta desde su puesta en marcha, y el libro que recoge las peticiones llegó este lunes a la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror, para quedar a los pies de la patrona de Gran Canaria.

La Guagua de las Promesas, este lunes, en Teror. Guaguas Global

La compañía de transporte de viajeros Global entregó en la Basílica el libro que recopila todas las peticiones y promesas recibidas a través de la web habilitada para esta edición. Con las 4.505 de este año, la iniciativa alcanza un acumulado de 17.665 mensajes y deseos desde 2020.

La campaña comenzó en 2020 con 1.487 promesas y registró 2.058 en 2021 y 2.226 en 2022. La participación se consolidó durante 2023 y 2024 y alcanzó las 4.079 peticiones en 2025, antes de llegar al récord de 4.505 mensajes en 2026.

“Refleja, en cada año, las preocupaciones de los isleños”

El subdirector de Global, Sáulo Castro González, destacó el cumplimiento del compromiso adquirido con los participantes: recoger las promesas, trasladarlas hasta la Virgen del Pino y entregarlas al párroco.

“Este año hemos batido récord con 4.505 promesas en esta séptima edición. Nuestro compromiso era traerlas, recogerlas en un libro y entregárselas al párroco para que las haga llegar a la Virgen y queden expuestas en el Museo Sacro. Ya tenemos siete tomos y más de 17.000 promesas en total. Es bastante bonito porque al final refleja, en cada año, las preocupaciones de los isleños”, señaló.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia GarcíaNuez, valoró el impacto social de la convocatoria y el nuevo récord de participación.

“Estamos de enhorabuena porque un año más se presenta en la Plaza del Pino el resultado de esas promesas que se hicieron entre agosto y septiembre. Haber superado las 4.500 promesas significa ver el resultado de la vertiente solidaria del pueblo grancanario. Al leer algunas de ellas te das cuenta de que son una radiografía de la situación social que vive nuestra sociedad: peticiones de vivienda, sanidad y temas candentes de actualidad. Debemos felicitarnos todos por batir este récord y porque las ONG beneficiarias puedan seguir obteniendo estas ayudas”, afirmó.

Un patrimonio afectivo en el Museo Sacro

El párroco de la Basílica de Teror, Jorge Martín de la Coba, subrayó el valor humano y espiritual de las promesas recibidas, tanto las que quedan escritas como aquellas que se expresan de otras formas.

“Recibimos promesas que muchas no son verbalizadas, otras son expresadas a través de sentimientos como las lágrimas, la mirada o el silencio, y otras quedan plasmadas en estos libros e incluso en cartas dedicadas a la Virgen. Todo esto pasa al Museo Sacro como un patrimonio afectivo que queda plasmado en las paredes y columnas de la Basílica a lo largo de los siglos. Las promesas tienen una gran carga emocional, de cariño y de petición: el ser humano, ante tantas cuestiones de la vida a las que no llega la ciencia, necesita de la fuerza y de la esperanza”, explicó.

El Libro de Promesas permanecerá expuesto a la entrada del Museo Sacro de la Basílica, donde vecinos y visitantes podrán consultar los mensajes de esta edición.

Vivienda, guerras, medio ambiente y cuidados

Las peticiones recogidas este año incluyen preocupaciones relacionadas con la falta de vivienda, las personas vulnerables, los migrantes, los mayores, las personas dependientes y sus cuidadores. También aparecen referencias a Gaza, Palestina y Ucrania, además de peticiones relacionadas con la protección del medio ambiente.

Entre los 30 mensajes seleccionados por Global para rotular la guagua que ha llegado a Teror y que continuará circulando por las carreteras de Gran Canaria figuran peticiones como «Libertad para Palestina», de Marietta, o «Que toda la gente tenga acceso a la vivienda», de Marta.

También hay mensajes relacionados con la salud y los cuidados, como «Virgen del Pino, protege a todos los niños con autismo», de María Jesús; «Que todos los pacientes de leucemia encuentren su donante de médula compatible», de Acoraima; o «Para que cuiden de las que cuidan. Por unas mejores condiciones laborales para las enfermeras.», de Maria.

La preocupación medioambiental aparece en peticiones como «Que nuestros bosques no sufran incendios», de Gerardo; «Que haya suficiente agua para todos los agricultores», de Juan; y «Ojalá acabe la contaminación en los océanos y se puedan salvar todas las especies marinas en peligro de extinción», de un participante anónimo.

De las preocupaciones colectivas a los deseos personales

El libro también reúne deseos vinculados a la familia, el futuro, la educación y las aspiraciones personales. Entre ellos se encuentra el de Dara: «Ojalá que mi hijo con necesidades especiales tenga un buen futuro y sea igual de feliz que cuando está subido en la guagua.»

Otros mensajes plantean deseos de carácter más general, como «Que el mundo pare, y vuelva a reiniciarse. Se necesita con urgencia.», de Noemí; «Igualdad en todo el mundo para las mujeres y no más violencia machista», de Alba; o «Que no tenga nadie que dejar su hogar, familia y tierra por ninguna razón», de Frank.

También hay espacio para peticiones más personales o humorísticas, como «Euromillones pa’tos», de un participante anónimo; «Ya tú sabes Pinito», de Kuki; o «Que todo vaya de flores», de Claudio.

Un kilo de alimentos por cada promesa

La iniciativa de Global convierte cada promesa en un kilo de alimentos, una cantidad que se suma a las aportaciones de empresas proveedoras y colaboradoras para incrementar las donaciones destinadas a las entidades beneficiarias.

La compañía anunciará la próxima semana las toneladas de alimentos recaudadas durante esta séptima edición.

Mientras tanto, la guagua que ha llevado a Teror una representación de las promesas seleccionadas continuará circulando por las carreteras de Gran Canaria como agradecimiento a la participación de la ciudadanía.