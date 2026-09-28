La Dirección General de Emergencias desactiva la alerta por incendios en Gran Canaria desde la cota de 400 metros a partir de las 08:00 horas de este lunes

Finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria. Europa Press

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria desde las 08.00 horas de este lunes, 28 de septiembre. La medida afectaba a las zonas de la Isla situadas a partir de los 400 metros de altitud.

La decisión se ha adoptado a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

Situación de prealerta en Gran Canaria

Emergencias señala que la desactivación responde al fin de las condiciones meteorológicas que motivaron la declaración de la alerta.

No obstante, se mantiene vigente la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales declarada el 1 de junio de 2026 en las islas occidentales y Gran Canaria. Esta medida se mantiene conforme a lo establecido en el INFOCA y supone que continúa el seguimiento preventivo ante posibles situaciones de riesgo.