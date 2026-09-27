El accidente ocurrió en la LP-2, en La Palma, y provocó el incendio de uno de los vehículos implicados

Herido moderado un joven tras el choque de dos vehículos en un accidente en La Palma. Europa Press

Un joven de 22 años resultó herido de carácter moderado tras el choque entre dos vehículos ocurrido sobre las 00:20 horas de este domingo en la carretera LP-2, en el municipio de Fuencaliente, en La Palma. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos comenzó a arder.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a dos personas que se encontraban afectadas por el accidente.

Una de ellas rechazó ser trasladada a un centro sanitario, mientras que el joven de 22 años presentaba un traumatismo de carácter moderado en una extremidad inferior.

Incendio en el vehículo

El herido fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital General de La Palma.

Bomberos de La Palma, Guardia Civil y varios ciudadanos que habían intervenido para apagar el fuego trabajaron en la zona. Donde los efectivos comprobaron que las llamas habían quedado completamente extinguidas. La Guardia Civil se encargó además del atestado y de regular el tráfico.