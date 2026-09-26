El Cabildo de La Palma prolonga y repone las redes generales de agua potable y riego en la carretera La Laguna-Las Norias hacia las coladas de Tajogaite

El Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) ha iniciado las obras de prolongación y reposición de las redes generales de agua potable y riego en la carretera La Laguna-Las Norias, una actuación de casi un millón de euros que permitirá duplicar la capacidad de transporte de agua hacia el sur de las coladas del Tajogaite.

Terminadas en seis meses

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses y está previsto que concluyan a comienzos de 2027, han comenzado tras la firma del acta de comprobación del replanteo y la recepción de los materiales necesarios, según ha informado este sábado el Cabildo de La Palma.

El contrato fue adjudicado por 999.874,01 euros y dará continuidad a las conducciones ejecutadas de urgencia tras la erupción de 2021 a lo largo de la nueva carretera LP-213, que actualmente finalizan en la zona de El Corujo.

El proyecto contempla prolongar estas conducciones unos 2.700 metros hasta los depósitos de abastecimiento de Las Norias, que dan servicio a Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y hasta la zona de regadío de Las Norias.

En la red de abastecimiento, la nueva tubería de fundición dúctil, de 250 milímetros de diámetro, sustituirá a la sección actual de ocho pulgadas, lo que permitirá prácticamente duplicar el caudal transportable, que pasará de 22,3 a 44,3 litros por segundo.

Asimismo, se habilitará en el cruce de La Laguna un nuevo ramal de 350 metros desde Cruz Chica que permitirá alimentar la red desde el depósito de Tajuya, situado a mayor cota, con el objetivo de mejorar la capacidad y sostenibilidad del suministro al litoral sur del Valle de Aridane, incluidos Puerto Naos, La Bombilla, Charco Verde y El Remo.

Riego gasta el Camino Las Norias

En cuanto al riego, la prolongación de la conducción hasta el Camino Las Norias permitirá reintegrar esta zona de cultivo en su red original de Dos Pinos y poner fin a la situación provisional que la mantenía abastecida desde la red de Cuatro Caminos, con dificultades para la gestión de los turnos de riego.

La actuación permitirá garantizar un caudal de unas 900 pipas por hora para el riego de las parcelas afectadas por la colada.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha destacado la importancia estratégica de la obra para la isla y ha señalado que permitirá avanzar en la consolidación de las infraestructuras hidráulicas del Valle de Aridane.

Rodríguez ha defendido la sustitución de las redes de emergencia por canalizaciones definitivas y ha señalado que la actuación responde a las necesidades de las comunidades de riego y de los vecinos y agricultores de la zona.

Por su parte, el consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, ha indicado que la obra supone pasar de las soluciones de emergencia a una infraestructura «definitiva, más eficiente y sostenible», que garantiza el suministro de agua para la población y la agricultura del sur del Valle y contribuye a la recuperación de la zona afectada por el volcán.