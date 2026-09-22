Además, el telescopio nacional Galileo llegó a La Palma tras competir con Hawái y centra parte de su investigación actual en la búsqueda de exoplanetas

El Telescopio Nazionale Galileo cumple 30 años desde su instalación en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. El proyecto estuvo a punto de ubicarse en Hawái, pero finalmente los responsables del complejo astronómico decidieron instalarlo en el punto más alto de la isla.

Durante estas tres décadas, el telescopio ha contribuido a la investigación científica en distintos campos de la astrofísica, ampliando el conocimiento sobre el universo. Su actividad ha permitido estudiar diferentes fenómenos y objetos astronómicos desde uno de los principales observatorios del mundo.

El telescopio Galileo cumple 30 años en el Roque de los Muchachos. Europa Press

Investigación sobre la vida más allá de la Tierra

En los últimos años, una de sus principales líneas de investigación se ha centrado en la búsqueda de exoplanetas, planetas que orbitan alrededor de otras estrellas.

El objetivo de estos estudios es avanzar en el conocimiento de otros sistemas planetarios y en la investigación sobre la posible existencia de vida más allá de la Tierra.