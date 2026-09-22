Estafan más de 25.000 euros por la venta ficticia de un coche en La Palma

La Guardia Civil consiguió recuperar la mayor parte del dinero, relacionado con dos mujeres que viven en Alicante y habrían puesto un anuncio sobre un coche que no existía y por el que percibieron 25.000 euros

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al “Equipo @” de La Palma, especialistas en combatir la ciberdelincuencia, han instruido diligencias en las que investigan a dos mujeres de 21 y 38 años, residentes en la provincia de Alicante, como presuntas autoras de un delito de estafa bancaria cometido mediante el modus operandi del “Phishing Cars”. La investigación se inició cuando los agentes especializados tuvieron conocimiento de los hechos delictivos a través de la denuncia presentada por la víctima.

La Guardia Civil investiga a dos personas acusadas de estafar más de 25.000 euros

Método del “Phishing Cars”

Consiste en engañar a la víctima, mediante técnicas de ingeniería social, publicando anuncios falsos de vehículos, normalmente en portales de venta populares, con fotos y descripciones, aparentemente reales, pero sin que en realidad exista el vehículo anunciado. El ciberdelincuente finge ser el propietario o intermediario y busca que el comprador envíe dinero por adelantado, ya sea para reservar el vehículo o cubrir gastos de transporte, una vez recibe el dinero, desaparece sin dejar rastro.

En esta ocasión la víctima, al ver el anuncio publicado, contacta a través de la plataforma de venta, recibiendo información adicional a través de mensajería instantánea, en la que le envían documentación, fotos e información del vehículo anunciado, y le solicitan a su vez, fotos de su DNI para iniciar los trámites de compraventa.

Una vez realizado el pago mediante transferencia bancaria, no recibe contestación a las llamadas realizadas, por lo que informa a su banco e interpone denuncia, por si pudiera tratarse de una estafa.

Recuperación del dinero

Gracias al análisis minucioso de la información recabada por el Equipo @ de La Palma y a la rápida intervención de los agentes, se logró bloquear una primera cuenta bancaria en la que se recuperaron más de 22.000 euros, continuando con la investigación se identificó una segunda cuenta bancaria, en la que fue posible bloquear y recuperar más de 1.800 euros. Mediante el bloqueo de estas dos cuentas bancarias, se ha podido evitar que los fondos fueran transferidos a otros países, lo que habría dificultado su trazabilidad y la recuperación del dinero.

Las gestiones posteriores permitieron la plena identificación de las presuntas autoras, quienes fueron localizadas en la provincia de Alicante, para lo que se contó con el apoyo del Equipo @ perteneciente a esa Comandancia.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones:

– Compre en sitios de confianza. Use marcas y tiendas con las que esté familiarizado. Es importante revisar las opiniones y calificaciones, especialmente en tiendas desconocidas y de vendedores particulares.

– Piense antes de realizar una compra, y tenga cuidado con los “chollos” en sus copras por Internet. Huya de los comercios electrónicos desconocidos o que ofrecen “gangas” difíciles de creer.

– Desconfíe, si le solicitan pagos por adelantado, ya sea por transporte, fianza o reserva, sin garantías reales.

– Si no le permiten comprobar o ver el vehículo antes de la compra, y le ponen excusas, que dificulte su verificación física, desconfíe.

A la hora de formalizar el pago:

– Considere la posibilidad de utilizar una tarjeta de débito o prepago para compras online puntuales.

– No envíe dinero a desconocidos. Si no daría dinero a cualquiera en la calle, no lo haga tampoco en Internet. Si es posible, elija recibir el producto primero.

– Conserve todos los documentos relativos a sus compras por Internet. Podrían ser necesarios para determinar los términos y condiciones de la venta o para demostrar que usted pagó los productos.

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos. Y también en los casos de dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

Lo pueden realizar a través de la Sede Electrónica o página web. No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.