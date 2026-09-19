La aplicación a los datos de la erupción ha generado un catálogo sísmico más completo, permitiendo estudiar con mayor detalle la migración de la sismicidad

Este sábado 19 de septiembre se cumplen 5 años de la erupción del volcán Tajogaite, también conocido como Cumbre Vieja, la octava desde que se tienen registros históricos en La Palma, a partir del siglo XV.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

El bautizado como volcán ‘Tajogaite’ (aunque muchos palmeros prefieren referirse a la erupción de Cumbre Vieja) rugió y escupió lava y cenizas durante 85 días dejando a unas 7.000 personas desalojadas, casi 2.000 viviendas, fincas y edificaciones afectadas y daños directos valorados en unos 1.000 millones.

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La imagen que marcó parte de la historia de la isla, comenzó a las 15:13 horas del 19 de septiembre de 2021, en ese momento el Tajogaite empezó a expulsar lava a la superficie a través de ocho bocas eruptivas diferentes, ubicadas en dos grandes fisuras separadas entre sí por unos 200 metros.

Barrio de Todoque

Las coladas de lava fueron avanzando por la abrupta orografía de la isla a una velocidad media de 0,7 km/h, buscando de esta forma su salida hacia el Océano Atlántico. Sin embargo, cabe destacar en en ciertos tramos, los que presentaban mayor desnivel, la lava llegó a moverse a 40 km/h. Tanto es así que solo una semana después del inicio de la erupción, el 26 de septiembre, 5 minutos antes de las 6 de la tarde, la lengua de lava destruyó el barrio de Todoque, en los Llanos de Aridane.

En concreto, el 28 de septiembre sobre las 23:00, hora canaria, la primera colada de lava llegó al Océano en el municipio de Tazacorte. Por tanto, el contacto de la lava, a más de 1000ºC, con el agua del mar a unos 23, generó enormes columnas de vapor, por lo que fue entonces cuando se comenzó a formar un primer delta lávico o fajana.

Balance de daños

Después de 85 días de actividad ininterrumpida, desapareció por completo la señal de tremor volcánico. A partir de ese momento, el Gobierno de Canarias dio por finalizado el episodio con un balance total de daños que ascendió a 842 millones de euros, 1.200 hectáreas cubiertas por la lava, 74 kilómetros de carreteras sepultadas, 2988 edificaciones destruidas, 400 explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas y una emisión a la atmósfera de dióxido de azufre de 250 mil toneladas.

Cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite, en la isla de La Palma, este episodio continúa grabado en la retina de muchos palmeros, mientras que alrededor de 40 familias se mantienen con la esperanza de algún día poder abandonar las viviendas contenedor.

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La reconstrucción de la isla

Respecto a la reconstrucción en muchos lugares ha obligado a buscar nuevos trazados, nuevas soluciones y nuevas formas de organizar el espacio. En el caso de Puerto Naos y La Bombilla, la palabra «volver» tiene un significado especialmente concreto.

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El regreso a las viviendas se ha producido de manera progresiva y continúa condicionado por el control de las concentraciones de dióxido de carbono.

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La actualización más reciente del Cabildo, del 15 de septiembre de 2026, sitúa en 1.182 las viviendas autorizadas para el regreso en Puerto Naos y en 65 las de La Bombilla. Cabe resaltar que la autorización está vinculada al cumplimiento del protocolo de seguridad y a la documentación correspondiente.

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Imagen cedida por EuropaPress.

La erupción terminó, pero su estudio continúa años después. El Instituto Geográfico Nacional registró durante el proceso eruptivo 8.652 terremotos, a los que se suman alrededor de 1.400 eventos preeruptivos. El mayor alcanzó una magnitud de 5,1 mbLg. La estación GNSS LP03 detectó una deformación vertical máxima de 33 centímetros.

Migración de la sismicidad

La aplicación a los datos de la erupción ha generado un catálogo sísmico mucho más completo, permitiendo estudiar con mayor detalle la migración de la sismicidad y la evolución del sistema magmático.

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La información obtenida ha generado 18 publicaciones en revistas internacionales con participación de investigadores del IGN junto a instituciones españolas e internacionales.

Estos trabajos han avanzado en el conocimiento de la estructura profunda del sistema magmático de La Palma, la evolución de sismicidad y deformación, la dinámica eruptiva y la relación entre observables geofísicos y geoquímicos.

Imagen cedida por EuropaPress.

Sistema volcánico

La investigación más reciente integra datos petrológicos, geoquímicos y geofísicos para reconstruir los procesos preeruptivos y sineruptivos de la erupción de 2021 en Cumbre Vieja.

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Todo lo ocurrido, permite reconstruir diferentes fases del proceso y mejorar el conocimiento sobre el comportamiento del sistema volcánico antes y durante una erupción.

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Reconstrucción de la isla

La reconstrucción tras la erupción, no solo busca recuperar viviendas y fincas, sino también restablecer las conexiones que el volcán dejó sepultadas. Durante estos cinco años, varias carreteras han vuelto a abrirse sobre las coladas y otras continúan en ejecución para comunicar, los barrios de la zona afectada.

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Gestión en los municipios

Los ayuntamientos se encuentran implicados en la recuperación de las zonas afectadas por la erupción. Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte han tenido que adaptar su gestión, responder a nuevas necesidades y acompañar a sus vecinos en un proceso que todavía sigue abierto.