Desestimada La Palma para la instalación del Telescopio de Treinta Metros

El consorcio responsable del proyecto descarta instalar el Telescopio de Treinta Metros en el Roque de los Muchachos, en La Palma, y mantiene Hawái como emplazamiento prioritario

El Cabildo de La Palma ha informado de que se ha desestimado la isla para la ubicación del Telescopio de Treinta Metros (TMT).

Fuentes de la corporación insular han informado a EFE de que han recibido una notificación a través del Instituto de Astrofísica de Canarias en la que se desestima la propuesta de instalar esta infraestructura en el Roque de los Muchachos.

La Palma disputaba la candidatura a Hawái, que fue la primera opción del consorcio encargado de la instalación del TMT.