El Rally La Palma Isla Bonita se disputa este viernes y sábado con 11 tramos cronometrados y 92,48 kilómetros de competición, dentro de la fase decisiva del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto

El Rally La Palma Isla Bonita comienza su 51ª edición / Prensa escudería La Palma Isla Bonita

La 51ª edición del Rally La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR ya está en marcha. La prueba se celebra este viernes 18 y sábado 19 de septiembre y se presenta como una de las citas destacadas del calendario automovilístico de Canarias, además de afrontar una fase decisiva del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto (CCRA) 2026.

La competición estará formada por dos etapas y un total de 11 tramos cronometrados, con 92,48 kilómetros contra el reloj. El viernes se disputarán tres especiales, mientras que el sábado se completará el recorrido con las ocho restantes. Entre los tramos previstos se encuentran Tazacorte-Los Llanos, La Punta de Tijarafe, Las Indias de Fuencaliente, La Salemera de Villa de Mazo y Breña Baja Mágica, además del TC Plus ‘Eduardo Sánchez es Capital’.

El viernes, primera etapa

La actividad arrancará el viernes por la mañana con el shakedown Martín Luis-Puntallana, previsto entre las 12:00 y las 13:30 horas. La ceremonia de salida tendrá lugar a las 18:30 horas en la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, antes de afrontar por la noche los tres primeros tramos cronometrados.

La primera especial, Tazacorte-Los Llanos, comenzará a las 20:25 horas y contará con 8,33 kilómetros. A continuación llegará La Punta de Tijarafe, de 9,84 kilómetros, mientras que Tazacorte-Los Llanos volverá a disputarse como tercera especial de la jornada. El primer día finalizará alrededor de las 23:30 horas.

Ocho tramos para decidir el rally

El sábado concentrará el grueso de la competición con ocho tramos cronometrados. La jornada comenzará a las 9:00 horas y llevará a los equipos por especiales como Las Indias de Fuencaliente, La Salemera de Villa de Mazo y Breña Baja Mágica, que repetirán en diferentes secciones. La última especial será ‘Eduardo Sánchez es Capital’, de 6,42 kilómetros, con salida prevista a las 17:45 horas.

El final del rally está previsto para las 18:00 horas del sábado, con la posterior entrega de trofeos en la rampa de la Avenida Marítima.

Los favoritos, en La Palma

La lista oficial reúne 54 equipos, cuatro de ellos en regularidad sport, con una destacada presencia de vehículos Rally2. Enrique Cruz y Yeray Mujica, al volante de un Toyota GR Yaris Rally2, parten como líderes del CCRA y afrontan en La Palma su primera oportunidad de proclamarse campeones tras encadenar cuatro victorias consecutivas.

Entre los principales nombres también aparecen Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov, con un Skoda Fabia RS Rally2, además de Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, con un Citroën C3 Rally2. La prueba también contará con otros equipos destacados como Sergio Fuentes-Tecorice Hernández, Manuel Mesa-Dailos González, Ayoze Almeida-Alberto León y Alejandro Afonso-Alejandro Rodríguez.

Amplia cobertura de Televisión Canaria

Televisión Canaria realizará un seguimiento especial durante las dos jornadas de competición. ‘Todo Rally’ ofrecerá conexiones en directo a través de Canarias Play y del canal de Deportes en YouTube, con emisiones previstas durante el viernes y el sábado, además de información, clasificaciones, fotografías y entrevistas en los perfiles de Facebook e Instagram de Deportes de Televisión Canaria.

El domingo 20 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, ‘Todo Rally’ emitirá en Televisión Canaria un resumen especial con lo más destacado de las dos etapas del Rally La Palma Isla Bonita, que posteriormente también estará disponible en Canarias Play.