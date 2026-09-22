Consecuencias del Tajogaite: tres veces más probabilidades de tener tos y el doble de obstrucciones pulmonares

Un estudio con más de 1.000 personas que estuvieron expuestas a la erupción del volcán de Tajogaite, en La Palma, revela que, en las que tuvieron mayor exposición, aumentan las probabilidades de afecciones respiratorias y pulmonares

Este martes se presentaron los principales resultados del estudio de investigación biomédica ‘Análisis de la exposición y de los efectos sobre la salud respiratoria relacionados con la erupción volcánica de Cumbre Vieja en la isla de La Palma’, conocido como ‘Proyecto Ashes’, un trabajo impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y desarrollado en colaboración con el SCS y el IISC/FIISC. Entres las principales conclusiones, se apunta a que, tanto en población adulta como infantil, existe más posibilidades de presentar afecciones como tos o alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar, que en la población general.



03 NOVIEMBRE 2021;NUBE DE CENIZAS;VOLCÁN;CUMBRE VIEJA;AIRE;CONTAMINADO;AMANECER´;ERUPCIÓN. Kike Rincón / Europa Press.

3/11/2021

Presentación del estudio

El salón de actos del Hospital Universitario de La Palma, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, acogió este martes la presentación de los resultados del proyecto de investigación denominada ‘Análisis de la exposición y de los efectos sobre la salud respiratoria relacionados con la erupción volcánica de Cumbre Vieja en la isla de La Palma‘, conocido como ‘Proyecto Ashes’, un trabajo impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y desarrollado en colaboración con el Servicio Canario de la Salud (SCS), el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC) y la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC).

En el acto, celebrado coincidiendo con el quinto aniversario de la erupción del volcán Tajogaite, participaron el gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Francisco Ferraz, el presidente de la SEPAR, David de la Rosa, y cuatro de los investigadores de este estudio, Ciro Casanova, Alberto Ruano, Valle Velasco y David Díaz-Pérez.

El SCS realiza seguimiento sobre los efectos del volcán Tajogaite a más de mil personas dentro del estudio ASHES de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

En el marco de este proyecto, los profesionales del SCS realizaron seguimiento clínico a más de mil personas residentes en La Palma que, de manera voluntaria, participaron en este estudio de investigación biomédica que se ha desarrollado durante los últimos cinco años.

Se trata del mayor estudio realizado en España sobre el efecto de una erupción volcánica en la salud respiratoria e incluye una comparación de la evolución de la población expuesta y no expuesta dentro de la isla, con grupos específicos de población adulta, pediátrica de entre seis y dieciocho años, personas con enfermedades respiratorias previas y personas altamente expuestas con acceso permitido a la zona de exclusión del volcán.

Objetivos y conclusiones

Entre los objetivos principales del estudio están valorar el efecto a corto, medio y largo plazo que la exposición a los gases y cenizas procedentes de la erupción volcánica pueden tener en la salud respiratoria de la población general, de la de aquella altamente expuesta, y de la población adulta y pediátrica residente en la zona más afectada con enfermedades respiratorias previamente diagnosticadas.

Entre las principales conclusiones, el estudio asocia la exposición a la erupción con hasta tres veces más probabilidades de presentar tos y con el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar en la población más expuesta. Así, en un análisis de 474 personas participantes, se observa un aumento relevante en los síntomas durante la erupción, con persistencia posterior y un patrón dosis-respuesta de tal manera que, a mayor exposición se evidencia mayor sintomatología.

En el marco de este proyecto se evaluaron, asimismo, a 188 niños y niñas y adolescentes de entre seis y dieciocho años, residentes en las zonas más expuestas del Valle de Aridane, entre diez y diecisiete meses después de la erupción. En este grupo poblacional también se identificó mayor sintomatología en los menores más expuestos y una mayor vulnerabilidad en aquellos que convivían con humo ambiental del tabaco o presentaban condiciones respiratorias previas.

Afectación desigual

Pero, según los estudios, estos síntomas no afectaron a todas las personas por igual. La población que ya tenía antecedentes respiratorios, especialmente asma, y aquellas que estaban expuesta al humo ambiental del tabaco, presentó síntomas con mayor frecuencia y durante más tiempo (algunos síntomas, como la tos, la congestión nasal o el dolor de garganta, seguían presentes muchos meses después de haber terminado la erupción). Es decir, se identificó a un grupo de personas con una mayor vulnerabilidad respiratoria ante este tipo de exposición.

En la presentación, los investigadores destacaron que importante señalar que estos resultados deben interpretarse con prudencia, pues el estudio identifica síntomas y alteraciones respiratorias en una población expuesta, pero no permite afirmar que todas ellas sean consecuencia directa del volcán ni saber todavía cuáles desaparecerán y cuáles podrían persistir. Por eso, el mensaje final es de vigilancia y seguimiento, no de alarma.

En su intervención, Francisco Ferraz, gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, puso en valor la labor de los profesionales del SCS en el desarrollo de este estudio y consideró que los resultados obtenidos sirven para enriquecer el conocimiento sobre los efectos de una erupción volcánica en la salud de la población.

Por su parte, David de la Rosa aseguró que proyectos como ‘Ashes’ contribuyen a convertir una emergencia en conocimiento útil que ayuden a proteger mejor a la ciudadanía ante este tipo de episodios.

Alberto Ruano, investigador principal de ‘Ashes’ informó de que los resultados evidencian una relación entre la exposición prolongada a la erupción y la presencia de síntomas respiratorios, mientras que Ciro Casanova, David Díaz-Pérez y Valle Velasco expusieron los efectos del volcán en la salud de la población, contrastadas con pruebas diagnósticas completas, lo que aporta evidencia útil para la prevención y el seguimiento clínico tras una erupción.