El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha respondido a preguntas sobre financiación, regiones ultraperiféricas en la UE y migración, entre otros temas, en el pleno del Parlamento de Canarias

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado positivamente los “avances significativos” incluidos en la nueva estrategia de la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas (RUP), aprobada por la Comisión Europea el pasado 10 de septiembre. No obstante, ha advertido de que el documento puede quedarse en “buenas palabras” si no viene acompañado de una ficha financiera específica que garantice recursos para estos territorios.

Clavijo se pronunció así durante el pleno del Parlamento de Canarias, en respuesta a preguntas de los diputados de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, y de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán. El presidente consideró que el resultado de la negociación europea es positivo, aunque lamentó que Canarias no haya participado directamente en el proceso junto al Gobierno de España. En su opinión, Francia ha tenido una mayor implicación y sus regiones ultraperiféricas parten de una posición más favorable.

El presidente canario reclamó una mayor coordinación con el Estado, especialmente ante la importancia que la financiación europea tiene para sectores como el primario y para la convergencia económica del archipiélago con la media comunitaria. Recordó que la Unión Europea negocia con los Estados miembros y defendió que Canarias pueda trabajar estrechamente con el Gobierno español para garantizar sus intereses.

Aspectos positivos de la estrategia

Entre los aspectos positivos de la nueva estrategia, Clavijo destacó que las RUP sean consideradas una oportunidad para la UE por su posición geográfica y que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se aplique de manera transversal a las políticas comunitarias. Sin embargo, insistió en que estas declaraciones deben traducirse en recursos concretos.

El presidente señaló que existen señales positivas sobre un posible aumento de la financiación para las RUP y defendió que estos fondos mantengan una asignación diferenciada. Considera que esto permitiría proteger instrumentos como el POSEI, la política agraria y los fondos de cohesión, evitando que Canarias tenga que competir directamente por esos recursos con otros territorios españoles.

Por su parte, Casimiro Curbelo coincidió en que el principal reto será convertir la nueva estrategia en financiación suficiente. Recordó que la condición de RUP ha permitido hasta ahora medidas específicas en transporte, agricultura, energía, agua y vivienda, y destacó el nuevo enfoque que plantea a estos territorios como espacios estratégicos entre Europa y África.

José Miguel Barragán centró su preocupación en el próximo marco financiero europeo y en los plazos de negociación, ya que Bruselas pretende cerrar su propuesta antes del 31 de diciembre de 2026. Reclamó que la futura ficha financiera contemple cuestiones como el POSEI, la pesca, la fiscalidad y también la inmigración, cuyo encaje presupuestario sigue sin estar definido.

Raffaele Fitto visitará Canarias

Asimismo, Clavijo ha anunciado que el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea (CE), Raffaele Fitto, «previsiblemente» visitará el archipiélago el próximo diciembre «en la antesala» de la aprobación del nuevo marco financiero.

Clavijo ha confirmado que Fitto lo recibirá en la próxima Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) prevista para principios de noviembre en Guadalupe.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento de Canarias del 22 de septiembre 2026. Imagen Presidencia de Canarias

Migración

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que en la isla de El Hierro haya «nerviosismo» ante la llegada de personas migrantes afectadas por brotes de enfermedades pero al mismo tiempo ha apelado a la «tranquilidad» porque hay protocolos sanitarios que garantizan una correcta atención médica.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha detallado que el sistema público de salud de las islas está «preparado», con una estrategia sobre alertas sanitarias aprobada en 2023 y actualizada este mismo año.

Así, ha detallado que hay «conexión diaria» con el sistema de alertas del Ministerio de Sanidad y se dispone de una unidad de aislamiento en el Hospital de La Candelaria que prevé desplazamientos aéreos de cualquier isla o derivaciones a la Península en caso de «saturación».

Brote de Ébola

No obstante, ha señalado que es «altamente improbable» que el brote de Ébola radicado en la frontera entre Congo y Uganda llegue a Canarias porque los migrantes no parten de esa zona y además, el periodo de incubación es de 21 días y los migrantes pasan más tiempo de espera en la costa antes de subirse a un cayuco y la contagiosidad se da «cuando hay síntomas evidentes».

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha pedido abordar la situación sanitaria de los migrantes que llegan a El Hierro porque «las rutas cambian» por cuestiones geopolíticas o desplazamientos de las mafias y en algunos países africanos hay «brotes activos de enfermedades transmisibles» y bajo alerta internacional como el ébola en el Congo o la difteria en Senegal.

Ha admitido que «no hay riesgo extraordinario» para Canarias ni se debe «asociar inmigración a enfermedad» pero ha instado a la administración pública a ser «responsable» y «estar preparada» si llega una patera y alguna persona tiene síntomas de estas enfermedades.

Respuesta de Canarias

Clavijo ha defendido que el archipiélago y, especialmente, la isla de El Hierro, están dando un «ejemplo de humanidad» en la gestión migratoria, al tiempo que ha reprochado a VOX su postura durante la crisis de menores migrantes.

Clavijo ha respondido así al diputado de VOX, Nicasio Galván, quien le preguntó si conocía la alerta del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sobre el riesgo de reactivación de la ruta migratoria atlántica hacia Canarias el 31 de julio. Galván también ha cuestionado las negociaciones del Ejecutivo autonómico con el PSOE y ha reclamado que rompa cualquier acuerdo con los socialistas por sus supuestos incumplimientos.

El presidente canario ha defendido que su Gobierno negociará con quien esté al frente del Ejecutivo central para conseguir mejoras para las islas, aunque ha expresado su deseo de poder decidir quién gobierna España. No obstante, ha insistido en que mantendrá siempre el respeto institucional hacia las administraciones.

Menores migrantes

En materia migratoria, Clavijo ha destacado el compromiso de Canarias con los derechos humanos, la solidaridad y la atención a las personas llegadas al archipiélago. En este sentido, ha criticado que VOX rompiera cinco gobiernos autonómicos cuando las islas necesitaban trasladar a miles de menores migrantes a la península. Ha recordado que entonces había unos 6.500 menores bajo tutela y que no se podía garantizar una atención digna y acorde con los derechos de la infancia.

Galván ha justificado la ruptura de esos pactos por los incumplimientos de los acuerdos y ha instado a Clavijo a hacer lo mismo con el PSOE. Además, ha criticado la gestión del Gobierno de España tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio. El diputado ha cuestionado la creación de un mando único, al frente del cual se situó al ministro Ángel Víctor Torres, al que ha acusado de haber mentido en Canarias.

Lealtad del PP canario

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también ha defendido este martes la posición del Ejecutivo autonómico a favor del nuevo sistema de financiación autonómica y ha reivindicado la “lealtad” del PP canario, aunque ha admitido que los partidos están sujetos a la disciplina de voto.

Durante la sesión de control del Parlamento, Clavijo se ha mostrado “optimista” sobre la aprobación del acuerdo, al considerar que el hecho de que beneficie a Cataluña podría facilitar el respaldo de ERC y Junts. También ha señalado que su aprobación es más probable que la de los Presupuestos Generales del Estado.

El presidente canario ha sostenido que el nuevo modelo “hace justicia” a las islas, pone fin a “agravios históricos” y permitirá disponer de más recursos para financiar los servicios públicos. Asimismo, ha destacado que el acuerdo desvincula el REF del sistema de financiación, lo que considera una posición favorable para futuras negociaciones.

Clavijo ha pedido no confundir la posición del Gobierno con la de los grupos políticos y ha admitido que la “crispación” en el Congreso impide garantizar el respaldo al nuevo modelo. Sobre la condonación de deuda, ha reiterado que Canarias está en contra por considerarla injusta.

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha acusado al Ejecutivo de cambiar su discurso sobre financiación y deuda. Por su parte, el socialista Sebastián Franquis ha vaticinado que el PP votará en contra y ha reclamado a Clavijo que anteponga los intereses de Canarias a los de su socio de gobierno.

Urge cumplir con la ‘Agenda Canaria’

El presidente canario ha instado al Ejecutivo central a acelerar las negociaciones para culminar la ‘Agenda Canaria’ al completo tras la aprobación de un ‘Decreto Canarias’ que no es el que le «gusta» ni el que se envió ni el que se aprobó en el Parlamento.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en el pleno del Parlamento ha reclamado que las medidas pendientes se incluyan en el nuevo decreto que se va a aprobar para compensar los efectos de la guerra de Irán y no depender de una «pedrea» de futuros decretos.

Ha dicho que el ‘Decreto Canarias’ «hace justicia» con La Palma y permite la «vieja reivindicación» del uso del superávit pero no ha quedado recogida la financiación diferenciada para las islas verdes, el «blindaje» del transporte gratuito, los fondos para pobreza, el plan de vivienda o los sobrecostes de la sanidad.

Así, ha avanzando que los consejeros van a «seguir insistiendo» con reuniones con los ministros para que la ‘agenda canaria’ «vea la luz» pues se trata de un asunto de «voluntad política».

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha apuntado que la ‘Agenda Canaria’ «no tiene privilegios» e incluye aspectos que sirven para hacer frente a la carestía del combustible y la cesta de la compra, aparte de tener más recursos para los servicios públicos y una deducción fiscal para El Hierro y La Gomera, no solo La Palma.