El presidente canario y el presidente de la CCE coinciden en la necesidad de abordar el absentismo, la vivienda y la simplificación administrativa mediante el diálogo y el trabajo conjunto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que el absentismo laboral constituye uno de los retos que afronta el archipiélago, aunque ha rechazado que se trate de «el gran problema». Durante su asistencia al primer comité ejecutivo de la nueva etapa de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), ha señalado que «el diagnóstico está» y que ahora corresponde trabajar en la búsqueda de soluciones.

RTVC

Clavijo ha participado en el encuentro después de las elecciones celebradas en junio en la organización empresarial, a cuyos responsables ha felicitado por lo que considera una «acertada» apuesta por la continuidad. En este sentido, ha destacado el trabajo desarrollado durante los últimos años por la CCE, «acompañando a las administraciones públicas en todos aquellos asuntos importantes» para Canarias.

Un diagnóstico compartido

El presidente canario ha resaltado «esa magnífica colaboración» entre lo público y lo privado y ha reconocido que la sociedad afronta «retos importantes», entre ellos el absentismo laboral. No obstante, ha insistido en que, a su juicio, «no es el gran problema».

Clavijo ha explicado que las administraciones y los agentes implicados están «trabajando de manera conjunta» para explorar procedimientos que permitan que las mutuas puedan tener «un mayor papel». Ha puesto como ejemplo las bajas que requieren rehabilitación y que pueden prolongarse en el tiempo, no porque el trabajador quiera, sino porque se alarga el proceso debido al estado de los servicios.

En situaciones «de saturación», ha señalado, ese tiempo supone recursos que pierde tanto la administración pública como el sector privado. Por ello, ha defendido la necesidad de analizar los procedimientos y buscar fórmulas que permitan afrontar estas situaciones de manera conjunta.

Para Clavijo, «el diagnóstico está», y eso es «lo importante», porque existe acuerdo sobre el problema que se debe abordar. El siguiente paso consiste en «buscar soluciones para ello», algunas de las cuales podrán adoptarse «más pronto», mientras que otras tardarán «un poquito más porque requieren modificaciones en algunos casos hasta legislativas».

El presidente de Canarias se reúne con el nuevo comité ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios. RTVC

Evitar las generalizaciones

Preguntado por la posible existencia de anomalías concretas a la hora de conceder bajas laborales, Clavijo ha señalado que «lo que hay es que ponerlo en conocimiento para poder intervenir pero las generalizaciones siempre son negativas». Al mismo tiempo, ha aprovechado para expresar su satisfacción con los trabajadores públicos de la sanidad, de quienes ha dicho que «están igual de concienciados que todos en la necesidad de abordar ese absentismo».

El presidente canario ha rechazado tanto las generalizaciones sobre los trabajadores como las que afectan a los profesionales sanitarios y a los empresarios. «Igual» que es «contrario a decir que todos los trabajadores cogen bajas sin causa», ha indicado que «no hay médicos que den bajas por comodidad, ni desde luego todos los empresarios son empresarios que quieren encontrar a los trabajadores».

Para Clavijo, se trata de discursos «fáciles y demagógicos» que «se deben ir quitando» porque «contaminan las relaciones». Frente a esas generalizaciones, ha defendido que los «trabajadores quieren trabajar y quieren ganar su sueldo», mientras que los empresarios «arriesgan y quieren obtener sus beneficios».

La CCE reclama avanzar de la teoría a los hechos

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, ha señalado que la presencia de Clavijo en el comité ejecutivo permitirá a los empresarios trasladarle su visión sobre la situación económica y los problemas de competitividad, además de establecer caminos para avanzar conjuntamente.

Ortega ha citado entre los problemas que afectan actualmente al empresariado el absentismo laboral y la vivienda. En este último ámbito, ha señalado que, aunque se ha «avanzado desde el punto de vista teórico», los empresarios quieren «avanzar desde el punto ejecutivo», de manera que las normas «se conviertan en hechos, que lleguen a la vivienda, que haya más vivienda, de verdad».

Entre las cuestiones que, a juicio de los empresarios, deben abordarse para mejorar la competitividad de Canarias mediante el diálogo social, Ortega ha situado también la simplificación administrativa. Ha defendido que esta «tiene que ser un hecho» porque «es clave», junto con la reducción de las tasas de absentismo y la solución de los problemas relacionados con la vivienda.

Sobre esta última cuestión, ha reclamado que «realmente los procedimientos se simplifiquen para que las personas tengan llaves de las casas, no para que haya papeles que van a tener llaves de casa».

Un absentismo que «ha crecido»

En cuanto al absentismo laboral, Ortega ha planteado la necesidad de analizar las causas por las que «se está incrementando el 19 % en el año 25 con respecto al año anterior». Para ello, ha defendido la elaboración de medidas conjuntamente con el Servicio Canario de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas, las empresas y los sindicatos mediante mesas de trabajo.

Ortega ha señalado que estos trabajos ya han comenzado, aunque ha insistido en que hay que «seguir avanzando». El presidente de la CCE ha subrayado que el absentismo «es real» y que «ha crecido», mientras que, en lo relativo a la incapacidad temporal (IT), Canarias se encuentra «muy por encima» del dato nacional.

Según ha apuntado, el archipiélago se sitúa «casi dos puntos por encima de lo que es la media» en absentismo, una situación que los empresarios plantean abordar junto al resto de agentes implicados.