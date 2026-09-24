La organización ecologista asegura que una actividad de extracción y machaqueo ocupa unos 12.000 metros cuadrados en el entorno de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, y reclama el cese inmediato de la actividad

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia la “total pasividad” de las administraciones públicas ante una actividad ilegal de extracción y machaqueo de áridos que, según la organización, se desarrolla desde hace unos dos años en la colada del volcán Tajogaite, en el entorno de La Laguna, dentro del término municipal de Los Llanos de Aridane.

RTVC

Según ha conocido la federación, la actividad extractiva ocupa unos 12.000 metros cuadrados de la colada y la desarrolla un conocido empresario de la isla. Ben Magec sostiene además que las instalaciones permiten identificar públicamente la actividad y que en el lugar se comercializa arena.

Solicitudes de información sin respuesta

El 27 de octubre de 2025, Ben Magec presentó ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias una solicitud de acceso a información pública y ambiental. La organización reclamó una copia íntegra de los expedientes de autorización correspondientes a las dos instalaciones de tratamiento de áridos identificadas en la zona.

La federación también solicitó conocer si la actividad había pasado por una evaluación de impacto ambiental, si contaba con un plan de restauración y si existían informes de seguimiento. En octubre de 2025 dirigió una petición similar al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Casi un año después, Ben Magec asegura que no ha recibido ninguna respuesta y que tampoco se le ha facilitado el expediente solicitado.

Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia la pasividad de las administraciones ante la extracción ilegal de áridos en la colada del Tajogaite y exige su cierre inmediato. Ben Magec

Parcelas de familias afectadas por la erupción

La organización ecologista afirma que ha mantenido contacto con personas afectadas que aseguran que se utiliza terreno ajeno para obtener un beneficio económico. Según Ben Magec, se trata de parcelas pertenecientes a familias que perdieron sus propiedades como consecuencia de la erupción y que ahora ven cómo se explotan sus terrenos sin consentimiento.

La federación considera además que no puede hablarse de una actividad oculta, ya que las instalaciones resultan visibles y, según señala, es conocido que en ellas se comercializa arena.

«Resulta imposible sostener que las administraciones desconocían lo que estaba ocurriendo y, sin embargo, siguen ocultando la información solicitada mientras hacen la vista gorda ante semejante atentado ambiental», señala Pablo Díaz, portavoz de Ben Magec La Palma.

Una resolución que, según Ben Magec, no se ha ejecutado

Ben Magec sostiene que la propia Administración reconoció la irregularidad al dictar una resolución el 3 de noviembre de 2025. Sin embargo, la federación asegura que, casi un año después, la resolución no se ha ejecutado y la actividad continúa.

«Una resolución que no se hace cumplir transmite a quien actúa al margen de la ley el mensaje de que le sale rentable hacerlo», afirma el portavoz de Ben Magec.

En este sentido, la organización advierte de que el beneficio económico obtenido durante los dos años de actividad fuera del ordenamiento jurídico podría superar ampliamente las sanciones que pudieran imponerse. A juicio de la federación, en ese supuesto la sanción dejaría de cumplir una función disuasoria y se convertiría «en un simple pago por el expolio».

Falta de ordenación cinco años después del volcán

Ben Magec vincula esta situación con la falta de planeamiento y ordenación del territorio afectado por la erupción. La federación señala que, cinco años después del volcán, todavía no existe un marco que determine qué actuaciones pueden desarrollarse en la colada, cómo deben gestionarse los áridos generados durante la reconstrucción y cómo debe protegerse el interés general.

Por ello, Ben Magec-Ecologistas en Acción exigirá a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que paralicen y precinten la planta y entreguen de inmediato la información solicitada.

La organización reclama además la ejecución sin más demora de la resolución del 3 de noviembre de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, incluido el cese de la actividad y la restauración de los terrenos a su estado anterior.

Por último, Ben Magec pide que se depuren responsabilidades por la inacción administrativa y que se dote a la zona de la colada de una ordenación que, según la federación, permita proteger el interés general frente al lucro privado.