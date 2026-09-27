El incendio se originó durante la noche en La Pasadilla, en el municipio de Telde y los equipos de emergencia continúan trabajando para su extinción

Estabilizado un conato de incendio que afecta a 4.300 metros cuadrados en La Pasadilla. Europa Press

Los bomberos han estabilizado durante la pasada noche un conato de incendio declarado en La Pasadilla, en el municipio de Telde, que ha afectado a unos 4.300 metros cuadrados de terreno.

El fuego se inició a última hora de este sábado y movilizó a los equipos de emergencia de la zona.

El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) dio por estabilizado el incendio pasadas las 23:00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Telde.

4.300 metros cuadrados

La intervención permitió contener el avance de las llamas y evitar que el fuego siguiera afectando a más superficie.

Bomberos y efectivos de Protección Civil continúan trabajando en el lugar para completar la extinción del conato y asegurar la zona. Por el momento, la superficie afectada se sitúa en torno a los 4.300 metros cuadrados.