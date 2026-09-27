Los familiares alertan de problemas relacionados con la alimentación, la higiene, la falta de personal y la presencia de cucarachas en el centro sociosanitario

Familiares de usuarios de la Residencia Taliarte Sur, en Gran Canaria, han denunciado distintas deficiencias en la atención que reciben sus mayores y reclaman mejoras en las condiciones del centro sociosanitario. Entre sus principales quejas se encuentran la alimentación, la higiene y la falta de personal para atender las necesidades de los residentes. Las familias cuestionan también el estado de algunas de las comidas que se sirven en el centro y han difundido imágenes para mostrar las condiciones que denuncian.

Otro de los problemas señalados es la presencia de cucarachas en las instalaciones. La dirección de la residencia reconoce la existencia de esta incidencia y asegura que se están realizando tratamientos periódicos para tratar de controlar la plaga. Según ha explicado el responsable del centro, se llevan a cabo una o dos actuaciones semanales, aunque las características de una residencia, con personas vulnerables viviendo permanentemente en ella, condicionan los productos y procedimientos que pueden emplearse.

Los familiares relacionan parte de las deficiencias con la escasez de auxiliares y sostienen que la carga de trabajo dificulta que los profesionales puedan dedicar a cada usuario el tiempo necesario. Desde la dirección, sin embargo, rechazan que exista una situación generalizada de desatención y defienden que los residentes reciben cuidados diarios y que los menús se elaboran en el propio centro y se adaptan a sus necesidades.

Las familias piden que sus reclamaciones se traduzcan en mejoras en la atención y en las condiciones en las que viven los usuarios. Las quejas se producen además mientras el Cabildo de Gran Canaria tramita un nuevo servicio de atención de cuidados integrales para Taliarte Sur, que contempla un aumento de personal y la incorporación o ampliación de distintos servicios asistenciales.