La celebración del Día Mundial del Turismo abordará el impacto de la inteligencia artificial y la transformación digital en el sector en Guía

Guía reúne este domingo al sector del turismo del Norte de Gran Canaria. Europa Press

Santa María de Guía se convierte este domingo, 27 de septiembre, en el punto de encuentro del turismo del Norte de Gran Canaria con motivo del Día Mundial del Turismo 2026.

La jornada está organizada por Turismo de Gran Canaria, la Mancomunidad del Norte y el Ayuntamiento de Santa María de Guía, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

El programa se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas en el entorno de la Plaza Grande del casco histórico. Los once municipios que integran la Mancomunidad del Norte, junto a Turismo de Gran Canaria, participarán con diferentes espacios en los que mostrarán su oferta turística, cultural, gastronómica y de ocio.

Premios de Reconocimiento del Turismo del Norte de Gran Canaria 2026

La jornada incluirá también dos gincanas virtuales por los recursos turísticos de Guía y la entrega de los Premios de Reconocimiento del Turismo del Norte de Gran Canaria 2026.

En cuanto a inteligencia artificial y la transformación digital serán uno de los ejes de la celebración, en línea con el lema de la Organización Mundial del Turismo para este año, ‘Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo’.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha destacado el papel de estas herramientas en la evolución del sector, aunque ha defendido que el territorio y las personas continúen en el centro de esta transformación, junto a elementos como el paisaje, la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio del Norte.