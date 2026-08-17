La vigente campeona ha debutado ante Croacia en Puerto de la Cruz, en una jornada en la que Estados Unidos, Grecia y Hungría también han comenzado con victoria

España arranca con autoridad en el Mundial sub-18 femenino de waterpolo de Tenerife / RFEN

La selección española ha iniciado este domingo su camino en el Campeonato del Mundo sub-18 femenino de waterpolo de Tenerife 2026, que reúne hasta el 23 de agosto a 20 selecciones de cinco continentes en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife, en Puerto de la Cruz. La cita se celebra con el apoyo del Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, a través de Tenerife Despierta Emociones, además de la colaboración del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Gobierno de Canarias.

España ha abierto la defensa del título mundial conquistado en 2024 frente a Croacia, dentro del Grupo B, uno de los dos grupos que concentran a las selecciones cabezas de serie del campeonato. El combinado nacional comparte esta primera fase con Estados Unidos, China y Croacia.

La selección española ha firmado un arranque demoledor en su estreno, con un parcial de 0-9 en el primer periodo que le ha permitido encarrilar el encuentro desde los primeros minutos. Croacia ha encontrado sus primeros goles en el segundo cuarto, pero España ha mantenido el dominio con un parcial de (2-4) para alcanzar el descanso con una amplia ventaja de (2-13). España ha confirmado su dominio tras el descanso y ha terminado cerrando una contundente victoria por 6-22 frente a Croacia. Después del demoledor (0-9) del primer periodo y del (2-4) del segundo, el combinado nacional ha mantenido el control del encuentro con un (3-4) en el tercer cuarto y ha vuelto a ampliar diferencias en el último con un (1-5), completando así un estreno de máxima autoridad en el Grupo B.

España ya piensa en EE. UU.

Marina Muñoz fue elegida mejor jugadora del partido y se mostró muy contenta del resultado del mismo. “Hemos jugado bien como grupo, somos un gran equipo y vamos a por todas”.

La seleccionadora, Carla Fargas, quiso señalar que pese a que ha sido un buen comienzo y era importante. “Mañana es otro partido, hay que pensar ya en Estados Unidos”, sentenciaba. “Necesitábamos entrar con un buen tono en la primera parte y creo que hemos hecho un buen trabajo”.

El próximo partido de España será contra Estados Unidos, el lunes 17 de agosto a las 19:30 (hora canaria).

Igualdad en el Grupo A

En el otro encuentro del Grupo B, Estados Unidos ha debutado con una contundente victoria por 14-2 frente a China. Tras un primer periodo más ajustado (1-2), el conjunto estadounidense ha roto el encuentro antes del descanso con un parcial de (0-5) y ha ampliado su ventaja en el tercero (0-4), antes de cerrar el partido con un (1-3).

El resultado ha situado a Estados Unidos como la primera selección con victoria dentro de un Grupo B que completan España, Croacia y China y que reúne a cuatro de las selecciones cabezas de serie del campeonato.

En el Grupo A, formado por Países Bajos, Grecia, Hungría e Italia, Grecia ha superado por 11-7 a Países Bajos, mientras que Hungría se ha impuesto por la mínima a Italia [12-11] en uno de los encuentros más igualados de la primera jornada.

Hungría ha comenzado mejor con un parcial de (4-2), pero Italia ha reaccionado antes del descanso con un 1-3. La igualdad se ha mantenido en el tercer periodo (3-3), antes de que las húngaras hayan terminado decantando el encuentro a su favor con un (4-3) en el último cuarto.

Tenerife reúne a la élite

En el resto de grupos, Nueva Zelanda ha vencido 17-16 a Turquía en el Grupo C, Alemania ha superado 12-10 a Malta en el Grupo D y Sudáfrica ha derrotado 13-6 a Zimbabue en el Grupo E.

El resultado más amplio de la jornada lo ha firmado Australia, que ha comenzado su participación en el Grupo F con una contundente victoria por 35-7 frente a Brasil.

La primera jornada del Campeonato del Mundo sub-18 femenino ha convertido a Tenerife en punto de encuentro del waterpolo internacional, con 20 selecciones de cinco continentes compitiendo durante ocho días en Puerto de la Cruz. El campeonato refuerza además la apuesta de la isla por la celebración de grandes acontecimientos deportivos y por la proyección de Tenerife como destino a través del deporte.