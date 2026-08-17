Unos viandantes localizaron el cuerpo sin vida de la mujer con una piedra en la cabeza este domingo, en la zona del barranco de la Cañada de los Gatos, en el municipio grancanario de Mogán

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de una mujer cuyo cadáver fue localizado este domingo en la zona del barranco de la Cañada de los Gatos, en el municipio grancanario de Mogán. El cuerpo fue encontrado por unos viandantes en las inmediaciones de unas cuevas, en un suceso que mantiene abiertas todas las hipótesis sobre las circunstancias de la muerte.

Los investigadores trabajan todavía en la identificación del cadáver y en esclarecer qué ocurrió. El cuerpo sin vida se localizó con una piedra sobre la cabeza, un elemento que ha llevado a los agentes a analizar con especial atención el entorno y las circunstancias del hallazgo.

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen Guardia Civil

La principal incógnita ahora es determinar si la muerte pudo producirse como consecuencia de un accidente fortuito o si, por el contrario, la mujer pudo haber sido víctima de una agresión. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación mientras espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer la causa y las circunstancias del fallecimiento.

El aviso se recibió alrededor de las 09:20 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de bomberos, Protección Civil y diferentes recursos sanitarios.

Los investigadores continúan recabando información y analizando las circunstancias del hallazgo para tratar de reconstruir las últimas horas de la fallecida. Será el resultado de la investigación y, especialmente, de las pruebas forenses lo que permita determinar si se trató de un accidente o si existen indicios compatibles con una muerte violenta.