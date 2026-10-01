La Guardia Civil atribuye a la mujer, de 31 años, al menos dos hurtos y cifra en más de 36.000 euros el valor de los efectos sustraídos, aunque la investigación continúa abierta

La Guardia Civil investiga a una mujer de 31 años, trabajadora de ayuda a domicilio, por su presunta implicación en al menos dos delitos de hurto de dinero y joyas en viviendas de personas mayores y dependientes de Candelaria, en Tenerife. Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la localidad han instruido las correspondientes diligencias y mantienen abiertas las pesquisas para determinar si existen más víctimas.

Charla en el marco del Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil

La desaparición progresiva de dinero y joyas

La investigación comenzó después de que una de las víctimas denunciara la desaparición progresiva de dinero en efectivo y varias piezas de joyería de su domicilio. Según su declaración, había perdido un total de 600 euros en efectivo, además de joyas cuyo valor superaba los 6.000 euros.

Las primeras gestiones de los investigadores permitieron localizar un segundo caso con características similares. La nueva víctima es una mujer de 99 años, y los agentes comprobaron que algunas de las joyas desaparecidas habían terminado en establecimientos de compraventa del municipio.

Joyas con un valor de hasta 30.000 euros

Los investigadores calculan que el valor de algunas de las piezas podría alcanzar los 30.000 euros, debido tanto a sus características como a la presencia de piedras preciosas, entre ellas esmeraldas y brillantes.

La Guardia Civil ya ha conseguido recuperar parte de las joyas. Algunas de las piezas recuperadas han sido reconocidas por sus legítimos propietarios, mientras los agentes continúan trabajando para esclarecer el conjunto de los hechos y determinar el destino del resto de los efectos sustraídos.

La investigación sigue abierta

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que puedan existir otras víctimas que todavía no hayan detectado la desaparición de dinero o pertenencias de valor. Los investigadores tratan de determinar si existen más casos relacionados con la mujer investigada.

Los hechos investigados se producen en el contexto de la prestación de servicios de ayuda a domicilio a personas dependientes y de avanzada edad, un colectivo especialmente vulnerable ante este tipo de delitos por la confianza que puede existir con las personas que acceden habitualmente a sus viviendas.

Recomendaciones para proteger a las personas mayores

En el marco del Plan Mayor de Seguridad, la Guardia Civil desarrolla actuaciones de prevención y sensibilización destinadas a proteger a las personas mayores frente a posibles delitos, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El instituto armado recomienda a los familiares mantener una comunicación frecuente con las personas mayores o dependientes y prestar atención a posibles desapariciones de dinero u objetos de valor. También aconseja evitar guardar grandes cantidades de efectivo o joyas en lugares fácilmente accesibles.

Asimismo, la Guardia Civil subraya la importancia de denunciar cualquier sustracción o movimiento sospechoso, aunque inicialmente pueda parecer de escasa cuantía. Estas denuncias pueden aportar información relevante para las investigaciones y contribuir a prevenir nuevos hechos delictivos.