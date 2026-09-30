La Guardia Civil investiga como posible accidente laboral la muerte de un hombre en La Orotava, Tenerife, arrollado por una máquina retroexcavadora la tarde de este martes

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en La Orotava. Imagen de recurso vehículo de la Guardia Civil. Europa Press

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 74 años que fue arrollado por una máquina retroexcavadora durante su jornada laboral en la zona de El Ramal, en La Orotava, en Tenerife.

Según avanza ‘El Día’, y confirman a Europa Press fuentes de la Benemérita, los hechos ocurrieron en la tarde de este martes y el caso se investiga como accidente laboral.

El accidente habría ocurrido mientras se efectuaban trabajos en el interior de una finca, momento en el que la víctima habría sido atropellada por la pala, falleciendo en el lugar de los hechos.