Loro Parque celebra el nacimiento de cuatro crías de nutria asiática de uñas cortas, un nuevo avance en el programa europeo para la conservación de una especie vulnerable

Nacen en Loro Parque cuatro crías de nutria asiática, una especie vulnerable / Loro Parque

Cuatro crías de nutria asiática de uñas cortas, una especie cuyas poblaciones han disminuido más de un 30 % desde la década de 1990, han nacido en Loro Parque dentro del programa europeo de reproducción para su conservación.

Las crías son las primeras de la pareja formada por Arielle y Rudolf, seleccionada por su compatibilidad y valor genético dentro del programa de reproducción ‘ex situ’ de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), ha informado este lunes el zoológico tinerfeño en un comunicado.

Las cuatro crías nacieron con apenas unos 40 gramos de peso y alrededor de diez centímetros de longitud, completamente ciegas y sin dientes, debido al temprano estado de desarrollo en el que llegan al mundo.

Habitualmente permanecen en el nido hasta aproximadamente las diez semanas de edad y posteriormente son sus progenitores quienes les enseñan a desenvolverse y nadar en el agua.

Una especie amenazada

Se trata de una especie social que vive en grupos familiares, en los que las crías suelen permanecer junto a sus progenitores y, una vez crecen, pueden colaborar en el cuidado de sus hermanos más jóvenes.

La nutria asiática de uñas cortas (Aonyx cinereus) está catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), categoría que implica un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

En algunas zonas de su distribución histórica el retroceso de la especie ha sido especialmente acusado, como en el sur de China, donde Loro Parque señala que su presencia únicamente ha podido constatarse en tres ocasiones durante los últimos veinte años.

La especie habita de forma natural en humedales, pantanos y lagos del sudeste asiático y entre sus principales amenazas se encuentran la pérdida y degradación de estos ecosistemas, la contaminación, la caza por su piel y la persecución por parte de pescadores.

Compromiso con la conservación

El director zoológico de Loro Parque, Mike Jordan, ha considerado que estos cuatro nacimientos suponen «un importante paso» dentro del programa europeo de reproducción de la especie.

Por su parte, el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha destacado el papel que desempeñan estos programas de reproducción en la conservación, investigación y sensibilización sobre las amenazas que afrontan las especies en sus hábitats naturales.