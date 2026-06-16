La iniciativa estudiará la genética de la especie, impulsará programas de cría y pondrá en marcha una experiencia piloto de repoblación en Gran Canaria

El caballito de mar común (Hippocampus hippocampus), una de las especies más singulares y vulnerables de los ecosistemas marinos, protagoniza un nuevo proyecto científico que pretende impulsar su recuperación en Canarias. La iniciativa, denominada JANTO, une los esfuerzos de Loro Parque Fundación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El objetivo es generar el conocimiento necesario que permita conservar y reforzar las poblaciones de esta especie en el archipiélago.

Un proyecto científico busca recuperar las poblaciones de caballito de mar en Canarias. Loro Parque Fundación

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). También, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Una especie amenazada por múltiples factores

Durante las últimas décadas, las poblaciones de caballitos de mar han experimentado un importante declive en distintas regiones del planeta. Todo, debido a la degradación de los hábitats costeros, la contaminación, la presión humana y los efectos del cambio climático.

En Canarias, además, persiste una falta de información científica actualizada sobre el estado de sus poblaciones. Esta circunstancia dificulta el diseño de estrategias de conservación eficaces y adaptadas a la realidad del archipiélago.

Para responder a este desafío, JANTO desarrollará un enfoque multidisciplinar. Este enfoque combinará estudios genéticos, programas de cría bajo cuidado humano, acciones de refuerzo ecológico y actividades de participación ciudadana.

Un mapa genético de las poblaciones canarias

La primera línea de trabajo consistirá en realizar una amplia campaña de muestreo en diferentes islas para elaborar una radiografía genética del caballito de mar en Canarias.

Este análisis permitirá conocer la diversidad genética y la estructura poblacional de la especie, aportando información clave sobre su distribución y garantizando que las futuras actuaciones de conservación mantengan la variabilidad genética necesaria para su supervivencia.

Los resultados servirán de base para orientar las siguientes fases del proyecto y definir las estrategias más adecuadas para la recuperación de la especie.

Cría y repoblación para reforzar las poblaciones

De forma paralela, los investigadores desarrollarán protocolos específicos de cría bajo cuidado humano en las instalaciones de Poema del Mar.

El objetivo pasa por establecer un sistema viable para la producción de ejemplares genéticamente adecuados que puedan incorporarse posteriormente a programas de refuerzo poblacional y contribuir a la recuperación del caballito de mar en su entorno natural.

A partir de los datos obtenidos en los estudios genéticos y en los programas de cría, el proyecto contempla la puesta en marcha de un plan piloto de repoblación en Gran Canaria.

Los ejemplares seleccionados se liberarán en hábitats adecuados y los equipos científicos realizarán un seguimiento posterior mediante censos visuales submarinos y otras técnicas de monitorización para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.

Implicar a la sociedad en la conservación marina

Más allá de la investigación científica, JANTO incorpora una importante dimensión educativa y de sensibilización ambiental.

La iniciativa desarrollará talleres, materiales divulgativos y actividades dirigidas a pescadores, buceadores, centros educativos y ciudadanía en general con el objetivo de fomentar la participación social en la protección de los ecosistemas marinos.

Los responsables del proyecto consideran que la implicación de la población resulta fundamental para garantizar el éxito de cualquier estrategia de conservación a largo plazo.

Un modelo exportable a otros territorios

Con una duración prevista de aproximadamente dos años y medio, el proyecto aspira a generar información clave para la conservación del caballito de mar en Canarias y a sentar las bases para la recuperación de sus poblaciones.

Además, sus promotores buscan desarrollar un modelo de restauración de especies marinas que pueda aplicarse en otros territorios y contribuir a la protección de ecosistemas marinos vulnerables en diferentes partes del mundo.