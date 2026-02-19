El galardón a la Reina Sofía reconoce su trayectoria en favor de la biodiversidad y la protección animal

Su Majestad Reina Sofía recibió este jueves en Las Palmas de Gran Canaria el Premio Gorila que otorga Loro Parque, en reconocimiento a una trayectoria “ejemplar en defensa de la naturaleza”.

El acto se celebró en el acuario Poema del Mar, ante más de 250 invitados, en una ceremonia presidida por el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, y el presidente del grupo, Wolfgang Kiessling.

Durante el encuentro se puso en valor el compromiso de la Reina emérita con la ciencia, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad, una labor que ha desarrollado a lo largo de décadas a través de su agenda institucional y de la Fundación Reina Sofía.

La Reina Sofía recibe el Premio Gorila de Loro Parque por su defensa de la naturaleza. Europa Press

Apoyo a 300 proyectos en 53 países

Clavijo destacó que la conservación “no es una tarea abstracta, sino una responsabilidad compartida”, mientras que Kiessling subrayó el carácter simbólico del reconocimiento, creado en 2003 para distinguir a personalidades comprometidas con el respeto a los animales y el medio natural.

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, recordó que la entidad ha apoyado más de 300 proyectos en 53 países, con una inversión superior a 30 millones de dólares, contribuyendo a salvar de la extinción 18 especies.

Además, anunció el impulso del proyecto SOFIANet, centrado en la monitorización acústica para la protección de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, en colaboración con la Fundación Reina Sofía y la Universidad de La Laguna. La ceremonia concluyó en la sala Deep Sea con una ovación a la galardonada, en un acto que reafirmó la alianza entre instituciones, comunidad científica y sociedad civil en defensa de la biodiversidad.