Consulta el horario del UD Las Palmas vs Real Zaragoza, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J41 de LaLiga Hypermotion 25-26. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y Real Zaragoza se enfrentan este domingo 24 de mayo, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 41 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs Real Zaragoza | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 1-2 en su visita al Almería. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Real Zaragoza se encuentra en puestos de descenso. El equipo que tiene 38 puntos busca poder mantenerse en Segunda División.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Real Zaragoza

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 5ª posición, con 69 puntos. Por su parte, el Real Zaragoza ocupa la decimonovena posición. El conjunto aragonés se encuentra con 38 puntos, 31 puntos menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Real Zaragoza

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Real Zaragoza, Las Palmas ha ganado uno de ellos, otros dos acabaron en empate y los otros dos los ganó el Zaragoza. El equipo canario ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y perdido el otro. Por su parte, el equipo zaragozano llega al encuentro habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado el otro.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Real Zaragoza

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Real Zaragoza

Alineaciones de UD Las Palmas y Real Zaragoza

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