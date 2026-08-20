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Más de 150 militares de Canarias se desplazan a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra

RTVC / Europa PRESS
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Luz verde al traslado de nuevas unidades del Ejército de Tierra a Ceuta, concretamente del Mando de Canarias

El Ministerio de Defensa ha aprobado que más de un centenar de militares procedentes de Canarias se desplacen a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.

Más de 150 militares de Canarias se desplazan a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra
Militares por las calles de Ceuta, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (España) / Marcos Moreno – Europa Press

«Más de 150 militares del Mando de Canarias se suman a las capacidades del Ejército de Tierra ya desplegadas en Ceuta», ha señalado este jueves el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de un mensaje en la red social ‘X’, recogido por Europa Press.

Trasladado el Mando de Canarias

De esta forma, el Gobierno -por medio del departamento que dirige la ministra Margarita Robles– ha dado luz verde al traslado de nuevas unidades del Ejército de Tierra a Ceuta, concretamente del Mando de Canarias, con el objetivo de sumarse a los servicios del contingente desplegado actualmente en la ciudad autónoma.

«Las Fuerzas Armadas continúan brindando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos puntos de la ciudad autónoma», informan desde EMAD.

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