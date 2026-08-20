El CDC advierte de que el ébola presenta indicios de emergencia pandémica

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este jueves a más de 2.400 las víctimas mortales por el brote de ébola declarado a mediados de mayo, mientras la cifra de infectados supera las 5.200 personas.

Un profesional sanitario coloca una protección a un paciente en un centro de tratamiento de ébola en Kivu Norte, República Democrática del Congo / Europa Press/Contacto/Shi Yu

«En las últimas 24 horas, se han registrado 103 nuevos casos de la enfermedad, 35 muertes y 24 personas se han recuperado. De esta manera, el número total de enfermos alcanzó los 5.208 y el de fallecidos, 2.476 personas desde el inicio del brote», ha indicado el Instituto Nacional de Salud Pública en su último balance.

Mientras, el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha advertido de que el brote de ébola sigue presentando un riesgo «muy elevado» para la salud pública y presenta indicios de emergencia pandémica.

Así lo ha dicho su responsable de preparación y respuesta ante emergencias, Yap Boum, durante una sesión informativa virtual en la que ha declarado que la gravedad del ébola, su transmisión compleja y el impacto que está teniendo sobre los sistemas de salud apuntan a una posible pandemia.

La situación está alterando los servicios sanitarios

En esta línea, ha lamentado que el aumento en el número de provincias afectadas por el brote, el cual está alterando los servicios sanitarios -en particular la atención a mujeres embarazadas y los pacientes con malaria-, si bien ha aclarado que la decisión de declarar la emergencia pandémica corresponde a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Boum ha alertado igualmente de la «elevada gravedad» que presenta este último brote, debido la tasa de letalidad superior al 46 % y la limitación de los tratamientos, a los que se suman la situación económica, el temor de la población a los contagios y las implicaciones para la seguridad sanitaria mundial.

Emergencia de salud pública de importancia internacional

El brote ya ha sido calificado como emergencia de salud pública de importancia internacional, mientras que una emergencia pandémica representa un nivel de alarma más elevado para las enfermedades transmisibles.

A esto se añade que, de acuerdo al CDC, solo se está detectando entre el 30 y el 40 % de los casos, por lo que el número de personas afectadas podría ser tres veces mayor.