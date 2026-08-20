El futbolista español llega cedido por el FC Porto por una temporada, con opción de compra

La UD Las Palmas ha anunciado este jueves la incorporación del extremo andaluz Iván Jaime, cedido por el FC Porto hasta el final de la presente temporada, con una opción de compra.

Iván Jaime, nuevo jugador de la UD Las Palmas / UD Las Palmas

El futbolista malagueño, de 25 años (26/09/2000, Málaga, España), llega para reforzar la parcela atacante del equipo entrenado por Rubén de la Barrera.

El club isleño apunta que Iván Jaime es «un futbolista ofensivo, rápido y vertical, con capacidad para desenvolverse en ambas bandas y también en la posición de mediapunta, con velocidad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno«.

Experiencia en el fútbol español y portugués

Formado en las categorías inferiores del Málaga CF, Iván Jaime ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el fútbol español y portugués.

Además, ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, llegando a representar al combinado sub’19.