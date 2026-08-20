InicioNoticiasDeportes

Iván Jaime, nuevo jugador de la UD Las Palmas

RTVC / EFE
Añade a RTVC en Google
Sigue la última hora de la UD Las Palmas en RTVC: noticias, resultados, calendario, clasificación y vídeos del equipo actualizados al momento.

El futbolista español llega cedido por el FC Porto por una temporada, con opción de compra

La UD Las Palmas ha anunciado este jueves la incorporación del extremo andaluz Iván Jaime, cedido por el FC Porto hasta el final de la presente temporada, con una opción de compra.

Iván Jaime, nuevo jugador de la UD Las Palmas
Iván Jaime, nuevo jugador de la UD Las Palmas / UD Las Palmas

El futbolista malagueño, de 25 años (26/09/2000, Málaga, España), llega para reforzar la parcela atacante del equipo entrenado por Rubén de la Barrera.

El club isleño apunta que Iván Jaime es «un futbolista ofensivo, rápido y vertical, con capacidad para desenvolverse en ambas bandas y también en la posición de mediapunta, con velocidad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno«.

Experiencia en el fútbol español y portugués

Formado en las categorías inferiores del Málaga CF, Iván Jaime ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el fútbol español y portugués.

Además, ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, llegando a representar al combinado sub’19. 

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un sismo de magnitud 7,2 sacude la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú

Los fallecidos por ébola superan los 2.400 en República Democrática del Congo

Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 26-27

El Hierro convoca ayudas al transporte para estudiantes herreños en el curso 2026-2027

Más de 53.765 viajeros utilizaron el transporte público para acudir a eventos festivos de agosto en Tenerife

En marcha el primer hogar funcional de Canarias para personas mayores con trastorno mental grave

NOTICIAS RELACIONADAS