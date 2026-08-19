La UD Las Palmas ha presentado este miércoles al defensa central ghanés Nicholas Opoku que ya ha pasado el reconocimiento médico y que se pondrá desde ya a las órdenes de Rubén de la Barrera

El defensa internacional ghanés Nicholas Opoku ha manifestado este miércoles en su presentación oficial con la UD Las Palmas que su sueño era jugar en la liga española, y que pretende hacer historia en el equipo amarillo. EFE/ Quique Curbelo

El defensa internacional ghanés Nicholas Opoku ha manifestado este miércoles en su presentación oficial con la UD Las Palmas que su sueño era jugar en la liga española, y que pretende hacer historia en el equipo amarillo.

El central africano, de 29 años, se considera un zaguero «fuerte, trabajador y muy rápido», y ha asegurado en rueda de prensa que ha llegado en perfectas condiciones físicas para estar disponible desde el primer día.

«Mi sueño era jugar en la liga española; llego aquí para ayudar y hacer historia juntos, para luchar desde el primer día hasta el final», ha declarado en inglés, pues no se expresa en español.

Ha revelado que habló con Wakaso Mubarak, compatriota suyo y jugador que militó en la Unión Deportiva hace más de una década, quien le dio buenas referencias de un club que tiene «mucha ambición», así como «buena organización».

Opoku quiere «aprender el estilo del entrenador», Rubén de la Barrera, y ha admitido que solo vio «algunos minutos» del partido del pasado domingo ante el Albacete, con victoria del equipo amarillo en la primera jornada de LaLiga Hypermotion (2-1).

El futbolista pasó el reconocimiento médico el martes por la mañana, y este miércoles ha conocido a sus nuevos compañeros en el primer entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco.

Refuerzo para la defensa

Opoku portará el dorsal 3 que hereda del catalán Mika Mármol, jugador al que ha reconocido que no conoce cuando se le ha preguntado por él.

Por su parte, el director deportivo del club, Luis Helguera, ha agradecido al cónsul honorario de Ghana en Canarias, Luis Padrón, por sus gestiones para agilizar la llegada del futbolista a Gran Canaria, que se demoró debido a problemas con la obtención de su visado.

«Es un defensa que nos va a dar rendimiento inmediato y que ayudará a crecer a los chicos jóvenes que tenemos», ha asegurado Helguera.