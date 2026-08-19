Laura Afonso regresa este lunes al frente del formato, que inicia nueva temporada con nueva imagen y nuevo horario, de 18:00 a 20:30 horas

‘Hay que verlo‘ estrenará el próximo lunes 24 de agosto, a las 18:00 horas, su nueva temporada con nueva imagen, nueva sintonía y un plató completamente renovado para seguir contando las historias de Canarias en primera persona.

‘Hay que verlo’ renueva su imagen y estrena plató para seguir contando Canarias con la cercanía de siempre. En la imagen, su presentadora Laura Afonso.

Laura Afonso regresa de las vacaciones al frente del formato, que estrenará además nuevo horario y pasará a emitirse de 18:00 a 20:30 horas, antes de dar paso al ‘Telenoticias 2’. Cada tarde seguirá acercando a los espectadores historias de vida, la última actualidad informativa, entrevistas, reportajes y mesas de debate sobre los temas de interés social.

El nuevo espacio, de 260 metros cuadrados, cuenta con hasta ocho cámaras, zonas para entrevistas y un diseño pensado para reforzar el directo y seguir acercando a los espectadores las historias y los protagonistas de Canarias. El plató está presidido por una pantalla central de diez metros de longitud y cuatro pantallas de 100 pulgadas que envuelven el resto del espacio, creando un entorno visual más inmersivo.

La identidad visual apuesta por una paleta de tonos blancos, azules, limas, magentas y rosados, que aporta una imagen más fresca y dinámica y deja atrás la anterior escenografía de colores amarillos, naranjas y rojos.

Más cercanía para seguir contando Canarias

El subdirector del formato, Roberto Rodríguez, explica que con esta renovación han querido «darle un toque de mayor modernidad» al programa,»manteniendo la cercanía y la esencia» que lo caracterizan. Una nueva etapa para seguir contando «las historias de nuestra tierra», acercándose a sus protagonistas y a los temas que preocupan a los canarios y canarias.

El nuevo plató se adapta mejor al ritmo del directo gracias a un despliegue de hasta ocho cámaras, entre ellas una cenital robotizada, y a un diseño versátil que permite reconfigurar el espacio según las necesidades de cada sección.

Los sofás se convierten en el escenario de entrevistas y testimonios, mientras que los nuevos atriles permitirán abordar debates y conversaciones con colaboradores e invitados desde diferentes puntos de vista.

Las pantallas permitirán trabajar con dobles ventanas, nuevos formatos gráficos y recursos visuales que aportarán mayor agilidad al programa. Además, se estrena una sintonía actualizada que acompañará la nueva imagen del espacio.

Un espacio más dinámico para el directo

«Buscábamos un plató más integrado y flexible, que nos permitiera adaptarnos mejor al ritmo del directo», destaca Ángela Vigil Menéndez, responsable de realización.

«Ahora todo está más cerca y más integrado. El nuevo plató nos permite contar mejor las historias y aprovechar mucho más el espacio. Los presentadores, los invitados y las pantallas forman parte de un mismo escenario«, destaca Rodríguez.

Con una imagen renovada y un plató más dinámico, ‘Hay que verlo’ seguirá acercando cada tarde a los espectadores las historias de Canarias, con la cercanía de siempre y el mismo compromiso de servicio público.