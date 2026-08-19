Los terremotos se siguen sucediendo en Granada

Varios terremotos se han producido durante este miércoles en Granada y su área metropolitana, algunos de ellos sentidos por la población, según ha registrado el IGN

Daños causados por los terremotos que ha afectado en los últimos días a la ciudad de Granada. Imagen EFE

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de diferentes intensidades desde la medianoche de este miércoles en Granada y su área metropolitana, cinco de ellos sentidos por los vecinos y que se suman al seísmo de magnitud 3,4 con el que cerraron el martes.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado seis temblores durante este miércoles, el más alto de magnitud 2,58; casi todos han sido percibidos por la población.

Tras el terremoto de 3,4 y con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Ogíjares registrado a las 22:35 horas del martes, la vertiente sur de la Vega de Granada sintió dos temblores de 1,7 y 1,8 registrados en La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas.

Según el IGN, estos se han percibido por los vecinos, que han informado de ello incluso desde la costa.

Terremotos de madrugada

La madrugada ha transcurrido con otros cuatro terremotos con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, de entre 1,6 y 2,5, registrados entre las 4:07 y las 5:43 horas, cuando ha tenido lugar el seísmo de mayor intensidad de este arranque del miércoles.

Este terremoto se ha percibido en una veintena de municipios del área metropolitana de Granada, que afronta el día con inspecciones para conocer el estado de los inmuebles afectados y con desalojados en diferentes localidades.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el riesgo sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín.

Abre la Alhambra

La Alhambra reabre este miércoles al público con todo su recorrido habitual salvo el paso por la Alcazaba y con los itinerarios por los Palacios Nazaríes y el Generalife adaptados para garantizar la seguridad de los visitantes.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha informado en un comunicado de que el conjunto monumental, históricamente el más visitado del país, reabre este miércoles al público, si bien la Alcazaba permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

El horario de visita será el habitual, de 8:30 a 20:00 horas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes ante posibles réplicas sísmicas, se han establecido recorridos adaptados que facilitan una evacuación ágil en caso necesario.

En los Palacios Nazaríes, el itinerario será el siguiente: Mexuar, Patio Dorado, Patio de los Arrayanes, acceso por la entrada adaptada para personas con movilidad reducida, Sala de Dos Hermanas, Sala de los Reyes y Abencerrajes, con salida hacia el entorno del Patio de los Leones y evacuación por la Puerta del Príncipe.

En el Generalife, el recorrido incluirá la subida por el Paseo de las Adelfas, Pabellón Sur, Pabellón Norte, Patio de la Sultana, Jardines Altos y salida nuevamente por el Paseo de las Adelfas.