La investigación ha permitido detectar la existencia de un grupo organizado especializado en robos de criptoactivos en distintas zonas turísticas de España, entre ellas el sur de Gran Canaria y Tenerife

Agente de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 23 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de robo con violencia y estafa tras sustraer el teléfono móvil a un turista extranjero y hacerse posteriormente con 33.000 USDT en criptoactivos (USDT es una criptomoneda estable creada para valer siempre lo mismo que un dólar estadounidense). La investigación ha permitido además detectar la existencia de un grupo organizado especializado en este tipo de robos en distintas zonas turísticas de España.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 31 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en un conocido centro comercial y de ocio nocturno de Playa del Inglés. Según denunció ante la Policía, dos jóvenes se acercaron a él y comenzaron a conversar. En un momento determinado, ambos le arrebataron el teléfono móvil de las manos y uno de ellos le propinó una patada antes de abandonar rápidamente el establecimiento.

Criptoactivos por valor de 33.000 USDT

Minutos después, ya en su hotel, el turista accedió a su ordenador portátil para intentar bloquear el terminal sustraído. Sin embargo, al revisar su correo electrónico descubrió que se había ordenado una transferencia de todos sus fondos en criptoactivos, valorados en 33.000 USDT, hacia una billetera privada.

A partir de la denuncia, agentes de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas iniciaron una investigación para seguir el rastro de los activos digitales e identificar a los responsables. Las pesquisas permitieron comprobar que las criptomonedas habían sido trasladadas a diferentes plataformas de intercambio y que una parte había sido convertida posteriormente en euros.

Los investigadores lograron relacionar los fondos sustraídos con el principal sospechoso y detectaron numerosos pagos realizados posteriormente en establecimientos de alimentación, ocio y viajes de Alicante y Madrid.

Un grupo especializado en robos de criptomonedas

Durante la investigación, los agentes descubrieron además la posible existencia de un grupo organizado relacionado con robos cometidos en diferentes zonas turísticas de Valencia, Málaga, Playa del Inglés y el sur de Tenerife. El grupo estaría especializado en la sustracción de criptoactivos.

Según las pesquisas policiales, sus integrantes utilizaban diferentes métodos para hacerse con los fondos de las víctimas. En algunos casos recurrían a la violencia, mientras que en otros presuntamente empleaban sustancias añadidas a las bebidas con el objetivo de disminuir o anular la voluntad de las víctimas y facilitar posteriormente el acceso a sus dispositivos y activos digitales.

Las gestiones permitieron localizar al principal investigado y detenerlo a su llegada al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en un vuelo procedente de Francia.

Además, la Policía Nacional también ha investigado a una mujer de 30 años por su presunta colaboración con el detenido en el desplazamiento de los activos digitales.

La investigación se ha llevado a cabo por agentes de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, mientras que la detención se llevó a cabo por funcionarios de Policía Judicial del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

El arrestado pasó a disposición de la autoridad judicial competente en Alicante.