La Trend Festival a Santa Cruz de Tenerife se celebrará en el aparcamiento del Palmetum para desplegar una ambiciosa producción que tendrá como cabeza de cartel a JC Reyes

JC Reyes, cabeza de cartel de La Trend Festival. Imagen cedida por la organización

La escena musical contemporánea se prepara para un nuevo punto de inflexión en Canarias con el regreso de La Trend Festival a Santa Cruz de Tenerife el próximo viernes 4 de septiembre. El certamen itinerante, bajo la dirección de Deep Delay, ha elegido el emblemático aparcamiento del Palmetum para desplegar una ambiciosa producción de gran formato que se desarrollará en un horario comprendido entre las 18:00 y las 23:55 horas. Tras el éxito de sus anteriores convocatorias en el archipiélago, el festival consolida su sello en suelo tinerfeño mediante una propuesta inmersiva que dignifica las inquietudes de los jóvenes y eleva el género urbano a la categoría de nuevo clásico contemporáneo.

JC Reyes, cabeza de cartel

La gran expectación de esta cita reside en su indiscutible cabeza de cartel: el artista sevillano Juan Manuel Cortés Reyes, conocido artísticamente como JC Reyes. El músico andaluz llega a la isla en la cumbre absoluta de su trayectoria, consagrado como uno de los máximos referentes actuales del movimiento en España. Con una identidad sonora única que fusiona elementos del rap, el reguetón y el drill con sus profundas raíces flamencas, y abanderando el concepto de «orgullo gitano», el cantante originario del barrio de Los Pajaritos ofrecerá en el Palmetum un directo imponente que promete revolucionar la capital de la provincia.

Según informa un comunicado, el directo en Santa Cruz de Tenerife supondrá la presentación de los éxitos de sus celebrados álbumes de 2025, Nacer de nuevo y Vivir pa’ quedarse, trabajos que han marcado su definitiva proyección internacional. El público asistente podrá disfrutar de un repertorio plagado de himnos que acumulan millones de reproducciones, tales como «34 amor y mafia», «Fardos» o «Coronamo», piezas que funcionan como crónicas líricas de resistencia y éxito que conectan sin filtros con una audiencia masiva. Además, la cita reforzará el talento local al contar con el respaldo de destacados DJs locales encargados de dinamizar desde la apertura de puertas un recinto que contará con un despliegue escénico de última generación y que admitirá el Bono Cultural como método de acceso.