Álex Suárez ha señalado que ante el Ceuta quieren seguir demostrando «lo que estamos formando», un equipo que puede dar muchas alegrías esta temporada

Álex Suárez en la rueda de prensa previo al partido ante el Ceuta del próximo sábado. Imagen RTVC

El jugador grancanario de la UD Las Palmas Álex Suárez ha asegurado que el equipo afronta el próximo compromiso liguero ante el Ceuta con «mucha ilusión y ganas de seguir demostrando lo que estamos formando», convencido de que el conjunto amarillo está construyendo un proyecto que puede dar muchas alegrías. «Creemos que estamos construyendo un gran camino, pero debemos ir paso a paso y tratar de conseguir el sábado la segunda victoria», afirmó en rueda de prensa.

El central valoró positivamente el rendimiento del equipo en el estreno, aunque reconoció que faltó sentenciar el encuentro. «Para cerrar antes el partido nos faltó meter el segundo gol, hubiera cambiado todo. El primer partido siempre es complicado, era el debut y nos faltó eso, cerrar el partido antes», explicó. Suárez confía en que la eficacia ofensiva vaya mejorando y pidió quedarse con «las cosas buenas que hizo el equipo».

Uno de los protagonistas de ese encuentro fue Sandro Ramírez, cuyo gol celebró especialmente el defensa grancanario. «Que Sandro metiera ese gol significaba mucho. Siempre se ha matado en el gimnasio y en su mente estaba el querer estar aquí. Es el principio de un gran Sandro, todos sabemos cómo es y nos va a dar muchísimo», señaló.

Paciencia con los jóvenes

Suárez también tuvo palabras para los futbolistas más jóvenes de la plantilla y, especialmente, para Rafa Cruz, al que tiene apadrinado. «Le tengo mucho cariño y está aprendiendo. Hay que dejarlo que disfrute, que se equivoque y demuestre. Va a ser un gran futbolista», aseguró.

En este sentido, pidió paciencia con los canteranos y recordó el caso de Valentín. «A uno le gusta que jueguen canarios en el equipo, porque nos dan identidad y la gente tiene el sentimiento por el escudo. Hay que tener paciencia también y no hay que matar a los pibes», afirmó. «A Valentín le ocurrió frente al Barcelona y me dolió, porque veíamos su calidad en los entrenamientos. Ahora todo el mundo se sube al carro, pero hubo personas que le criticaron. No quiero que le pase lo mismo a Rafa o a Elías. Hay que apoyarles», añadió.

El defensa destacó además el trabajo que está realizando el técnico en el apartado defensivo. «El míster está haciendo mucho hincapié en el trabajo defensivo y el balón parado. El equipo durante muchos minutos defendió bien y seguro que lo seguiremos haciendo», explicó.

Suárez reconoció también que la plantilla está disfrutando con la propuesta futbolística. «Nos estamos divirtiendo con esta forma de jugar, nos estamos adaptando y creo que nos va a dar muchas más cosas buenas de las que nos va a quitar», indicó.

Respecto a la competencia por un puesto en el once, el grancanario aseguró sentirse tranquilo. «Siempre se me ha respetado, creo que todo lo contrario, la competencia es buena para que nadie se relaje», señaló, antes de valorar la llegada de futbolistas con experiencia internacional: «Me lo tomo como un aprendizaje».

Con la mirada puesta en el próximo partido de LaLiga Hypermotion, Suárez dejó claro que el objetivo debe ser competir siempre por la victoria. «Sabemos que tenemos un gran equipo, pero por encima de todo está el ir a ganar, ojalá sean muchos. El otro día nos empatan, quedaba poco tiempo y el mensaje es claro: ir a por el partido», concluyó.