La cuenta atrás entra en su fase decisiva para la celebración un año más del Festival Boreal, un certamen que ha logrado desmarcarse de las inercias convencionales para consolidarse como un proyecto boutique e integral

Aterciopelados, que actuarán el sábado, 19 de septiembre. Imagen cedida por la organización

Del 16 al 20 de septiembre, la localidad de Los Silos reactiva el engranaje del Festival Boreal, un certamen que ha logrado desmarcarse de las inercias convencionales para consolidarse como un proyecto boutique e integral. Nacido en 2008 tras el hallazgo e instalación en el litoral tinerfeño de la osamenta de un cetáceo para alertar sobre la fragilidad del entorno marino, el encuentro celebra su decimonovena edición manteniendo intacta su vocación de agitación cultural. Sus escenarios habitan el casco histórico peatonalizado, integrando la arquitectura patrimonial y la vida comunitaria como elementos esenciales de la experiencia.

Cartel musical

Según informa un comunicado de la organización, la curaduría de su cartel musical afina una propuesta de alta densidad donde convive una veintena de nombres internacionales y locales. La jornada del viernes 18 de septiembre estará marcada por la catarsis física de los sudafricanos BCUC, la pulsión dub de la jamaicana Hempress Sativa junto a Paolo Baldini Dub Files, la urgencia de los norteamericanos The Neighborhood Kids, el verso afilado de El Veneno Crew, los cruces electrónicos del dúo Aïta Mon Amour, el canto en quechua de la peruana Renata Flores, el pop sintético de la chilena Rubio, la sesión de The Queen of Bass, la contundencia de Pleito y la puesta de largo de Jable, el proyecto donde Jela y Cristina Mahelo deconstruyen la raíz folclórica insular.

El sábado 19 de septiembre tomará la iniciativa Daddy G, cofundador de Massive Attack, desplegando una lección magistral basada en la memoria del trip hop y las frecuencias graves. La fecha de cierre acogerá además la trayectoria histórica del grupo colombiano Aterciopelados, el trance sahariano de los argelinos Imarhan, las polirritmias afro-lusófonas de Throes + The Shine, la delicadeza vocal de la cantautora Fuensanta, el virtuosismo en la guitarra de la brasileña Josyara, las cadencias tropicales de Candeleros, la frescura de La Terrorista del Sabor y la visión electrónica de la canaria Xerach.

Cartel del Festival Boreal 2026

Igualdad, inclusión y responsabilidad ambiental

Esta propuesta de conciertos se entrelaza con un modelo organizativo erigido en torno a la igualdad, la inclusión y la responsabilidad ambiental. Mediante su Plan de Igualdad, la cita garantiza la paridad en la programación y en los equipos de producción, una política respaldada por la red europea Keychange y la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música (MIM), que se refuerza con la presencia del Punto Violeta y los Espacios de Buen Trato.

La accesibilidad universal se canaliza a través del Punto Naranja en la Plaza de La Luz y un dispositivo móvil en la Sala de Exposiciones Pérez Enríquez, garantizando zonas preferentes, bucles magnéticos, mochilas sensitivas, interpretación en lengua de signos, pictogramas y espacios dedicados a la salud mental. Por su parte, la auditoría ecológica favorece los productos de kilómetro cero, los formatos diurnos para proteger la fauna nocturna y la eliminación de plásticos de un solo uso.

Exposiciones y artes vivas

En el terreno plástico, el certamen asesta un golpe de autor con la exposición Add Fuel Solo Show, del creador portugués Diogo Machado (Add Fuel), que ocupará la Sala de Exposiciones Pérez Enríquez del 14 al 27 de septiembre. La muestra plantea una tensión analítica que cortocircuita la sacrosanta tradición del azulejo cerámico lusitano a través de las derivas del graffiti, la cultura urbana y la gráfica pop.

Este choque de lenguajes coexiste con el apartado de artes vivas mediante la residencia de danza This is not a body, desarrollada por Koset Talavera y Gara Hernández con presentación fijada para el 17 de septiembre. El pensamiento crítico redime la jornada con el Premio Boreal 2026 a la escritora Andrea Abreu, autora de Panza de burro y Pajaritos preñados, reconociendo la crudeza política de su literatura y su reivindicación radical de las geografías periféricas.

Los abonos generales y los pases por jornada se encuentran disponibles en el portal oficial www.festivalboreal.org y en la plataforma Tickety, completando una propuesta transversal que despliega en el entorno urbano talleres, ecomercados, espacios profesionales y actividades familiares para consolidar la cita como una experiencia singular y comprometida.

Agenda Cultural: Festival Boreal 2026

• Artes Plásticas: Del 14 al 27 de septiembre: Exposición «Add Fuel Solo Show» por Diogo Machado (Add Fuel) | Sala de Exposiciones Pérez Enríquez (Los Silos, Tenerife)

• Artes Vivas y Danza Contemporánea: Miércoles 17 de septiembre: Residencia Artística «This is not a body» por Koset Talavera y Gara Hernández | Sala de Exposiciones Pérez Enríquez (Los Silos, Tenerife)

Programación Musical (Conciertos y DJ sets)