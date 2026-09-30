Miky Woodz, Soge Culebra y Ptazeta encabezan el cartel del 2 de octubre, que dará también la oportunidad a dos jóvenes majoreros de compartir escenario con artistas consolidados

La música tomará el Recinto Ferial de Puerto del Rosario el próximo 2 de octubre con la celebración de Fuerteventura Joven, un festival organizado por la Consejería de Juventud del Cabildo de Fuerteventura y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Puerto del Rosario con la colaboración también del área de Festejos, que reunirá durante nueve horas, de 18.00 a 03.00 horas, a algunos de los nombres destacados de la escena urbana actual y reservará también un espacio propio para el talento emergente de la isla.

Fuerteventura Joven toma Puerto del Rosario con nueve horas de música y talento emergente

Cartel 2026

Miky Woodz, Soge Culebra y Ptazeta encabezan el cartel de esta nueva edición, que contará además con Eleder, De La Wea Pon, Renzo El Selector, Tay de León, Juacko, Dóa y Alesutro, conformando una programación marcada por la variedad de propuestas y sonidos.

Uno de los elementos destacados de esta edición será precisamente la presencia de jóvenes majoreros previamente seleccionados tras presentar sus propuestas musicales, que tendrán la oportunidad de formar parte del festival y compartir escenario con artistas consolidados. “De esta manera, Fuerteventura Joven suma a su programación una vía para dar visibilidad a quienes comienzan a abrirse camino en la música desde la isla y ofrecerles la experiencia de actuar ante el público en un evento de estas características”, señala la presidenta insular, Lola García.

El consejero de Juventud del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, destacó que Fuerteventura Joven “quiere ser mucho más que una noche de conciertos” y explicó que la iniciativa busca combinar una propuesta de ocio dirigida específicamente a la población joven con oportunidades para que esta pueda mostrar su creatividad. En este sentido, Hernández señaló que “incorporar al cartel a jóvenes de nuestra isla y permitirles compartir escenario con artistas con una trayectoria consolidada supone dar visibilidad al talento que tenemos en Fuerteventura y abrirles una puerta para seguir creciendo”.

Alternativas para la juventud

Por su parte, la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Jenifer Pérez, puso en valor que la capital majorera acoja una cita de estas características y resaltó la importancia de la colaboración entre administraciones para ampliar las alternativas destinadas a la juventud. Pérez afirmó que “Puerto del Rosario vuelve a convertirse en un espacio de encuentro para los jóvenes, con una propuesta musical diversa y con la oportunidad añadida de descubrir sobre el escenario el talento que también está surgiendo en nuestra propia isla”.

Con esta nueva edición, Fuerteventura Joven continúa consolidándose como un espacio pensado desde y para la población joven, combinando propuestas de ocio con iniciativas que favorecen la participación, la creatividad y la visibilidad de quienes desarrollan sus propios proyectos en la isla. El festival refuerza así una programación juvenil que busca generar espacios de encuentro y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades al talento majorero.