El festival, Eólica Festival, se celebrará el 16 y 17 de octubre en el ITER de Granadilla de Abona con propuestas de electrónica, indie y formatos híbridos

Eólica Festival

Eólica Festival regresará los próximos 16 y 17 de octubre al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en Granadilla de Abona, después de una década sin celebrarse.

La edición de 2026 apuesta por la música electrónica interpretada en directo, con artistas que utilizarán sintetizadores, cajas de ritmos e instrumentación durante sus actuaciones.

El cartel incluye propuestas como Âme (Live), que ofrecerá una sesión de electrónica en formato completamente analógico, además de Shego y Xoel López, con sonidos que van del punk al folk-rock.

49,50 euros a través de Entradas.com

También participarán WhoMadeWho, con un formato híbrido que combina electrónica, voces e instrumentos en directo, y Vive la Fête, que llevará al festival su propuesta de electroclash y new wave.

La organización habilitará guaguas gratuitas desde los intercambiadores de Santa Cruz y Los Cristianos para facilitar el acceso al recinto.

Las entradas están disponibles desde 49,50 euros a través de Entradas.com y la web oficial del festival, que cuenta con el apoyo de instituciones y empresas como Turismo de Tenerife, ITER, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.