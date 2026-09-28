La Policía Nacional arrestó a un hombre de 29 años durante un dispositivo de prevención en la zona de ocio, Las Verónicas

Detenido un hombre con cocaína, tusi y otras drogas en Las Verónicas. La Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizarlo con diferentes sustancias estupefacientes y dinero en efectivo en la zona de ocio de Las Verónicas. El arrestado contaba además con antecedentes previos por delitos de la misma naturaleza.

Los hechos ocurrieron durante un dispositivo de prevención de la delincuencia desplegado en la zona, considerada un punto habitual de posible transporte, suministro o consumo de drogas.

Bolsa con sustancias ilegales

Durante una patrulla a pie, los agentes observaron a dos personas con actitud sospechosa y, al percatarse de la presencia policial, uno de ellos emprendió la huida, aunque lo interceptaron poco después.

En el registro, los agentes localizaron una bolsa con marihuana, seis bolsas de cocaína, una de MDA, cinco de tusi, varias pastillas y 120 euros en efectivo. El detenido se puso posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.