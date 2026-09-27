El área de Sostenibilidad de Santa Cruz de Tenerife continuará la próxima semana con la campaña de actuaciones de control integral de plagas en diferentes barrios del distrito Salud-La Salle

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Sostenibilidad, llevará a cabo la próxima semana una nueva campaña de actuaciones de control integral de plagas en diferentes barrios del distrito Salud-La Salle. Los trabajos se enmarcan en la programación periódica que desarrolla el Consistorio para prevenir la aparición de focos y mantener unas adecuadas condiciones de salubridad en los espacios públicos.

Santa Cruz continúa con el servicio semanal de control integral de plagas en los barrios

Arranca en Los Gladiolos y Los Verodes

El calendario comenzará el lunes con intervenciones en Los Gladiolos y Los Verodes. El martes será el turno de Buenavista, mientras que el miércoles las actuaciones se trasladarán a El Chapatal. La planificación continuará el jueves en La Salle y La Victoria, y concluirá el viernes con trabajos previstos en San Sebastián.

Las actuaciones comprenden labores de vigilancia y tratamiento destinadas a prevenir y controlar la presencia de roedores, insectos y otras especies que pueden generar incidencias en el entorno urbano. Esta planificación permite intervenir de forma anticipada y mantener un seguimiento continuado de las distintas zonas del municipio.

Desde el Ayuntamiento se señala que la programación preventiva se complementa con las intervenciones que se activan cuando los servicios municipales reciben avisos de la ciudadanía. La información trasladada por los vecinos y vecinas permite localizar posibles puntos de incidencia y contribuir a una respuesta más rápida y ajustada a las necesidades de cada espacio.

SC Mejora para avisos

En este sentido, el Consistorio recomienda utilizar SC Mejora para comunicar la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan ocasionar molestias o riesgos en la vía pública. A través de esta aplicación, los avisos quedan registrados y pueden ser objeto de seguimiento por parte de los servicios municipales correspondientes.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que determinadas prácticas contribuyen a reducir las posibilidades de aparición de plagas, como depositar correctamente los residuos, evitar dejar restos de comida en espacios públicos y no generar acumulaciones de enseres o materiales que puedan convertirse en lugares de refugio.

Con esta nueva programación, Santa Cruz mantiene activo su dispositivo de control preventivo de plagas, con actuaciones distribuidas por diferentes barrios y adaptadas a las características y necesidades de cada zona, reforzando así la vigilancia y las condiciones de salubridad del entorno urbano.