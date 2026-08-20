El Ayuntamiento de Arona, en Tenerife, pide al Estado y al Gobierno de Canarias más policías para evitar altercados en las zonas turísticas

Zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas / Archivo

El Ayuntamiento de Arona y la Asociación Milla de Oro de Tenerife Sur han unido sus peticiones para reclamar un refuerzo de la presencia policial en Playa de Las Américas y Los Cristianos. Esta solicitud responde, según el ayuntamiento a la reiteración de incidencias trasladadas durante los últimos meses por establecimientos, trabajadores y visitantes.

Entre estas incidencias figuran hurtos y robos a turistas, sustracciones en comercios y terrazas, accesos indebidos a establecimientos, altercados, peleas y amenazas. La Asociación Milla de Oro, que representa a empresas y complejos comerciales, turísticos y hoteleros de referencia de la zona, ha trasladado formalmente al consistorio su preocupación y ha solicitado medidas urgentes.

El Ayuntamiento de Arona ha trasladado esta petición a la Subdelegación del Gobierno y al Gobierno de Canarias, solicitando el refuerzo de la Policía Nacional, la colaboración de la Policía Canaria y una mayor coordinación operativa con la Policía Local. También plantea la convocatoria urgente de una Junta Local de Seguridad extraordinaria para analizar la evolución de la situación y acordar medidas concretas.

La solicitud municipal propone que los refuerzos se concentren en los puntos y franjas horarias con mayor incidencia, así como establecer mecanismos estables de intercambio de información entre los cuerpos de seguridad y el tejido empresarial.

La Policía Local ya destina recursos a estas zonas, pero sus efectivos deben atender al conjunto del municipio, por lo que el Ayuntamiento considera imprescindible la implicación del resto de administraciones competentes.

Colaboración

La Asociación Milla de Oro ha mostrado su disposición a colaborar con las administraciones y los cuerpos policiales mediante la comunicación de incidencias y el intercambio de información. El objetivo común es mejorar la prevención, reforzar la seguridad y proteger la actividad turística y comercial de estas zonas.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, señaló que “la seguridad de residentes, trabajadores y visitantes es una prioridad. No podemos mirar hacia otro lado cuando existe una preocupación compartida por el Ayuntamiento y por el tejido empresarial de una de las zonas turísticas más importantes de Canarias”.

Lemes subrayó que “Playa de Las Américas y Los Cristianos soportan una presión diaria muy superior a la población residente, con miles de turistas, trabajadores y visitantes. Arona realiza un esfuerzo importante con sus propios recursos, pero necesitamos más presencia policial y una coordinación real entre todas las administraciones con competencias en seguridad”.

Por su parte, Arianna Gassmann, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife y representantede la Asociación Milla de Oro de Tenerife Sur, recalcó que “el mejor escaparate de nuestro destino turístico no está solo en las ferias, está en nuestras calles”. Gassmann reclamó “una actuación urgente, coordinada y visible” y señaló que “hablamos de uno de los principales referentes turísticos y comerciales de Tenerife, por lo que no podemos permitir la falta de seguridad”.