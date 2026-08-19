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Quevedo es el artista español más escuchado en España en la historia de Spotify

Redacción RTVC
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El artista canario cuenta ya con más de 14 millones de reproducciones en la plataforma musical Spotify

Vídeo RTVC.

Quevedo se acaba de convertir en el artista español más escuchado de España en Spotify.

Con más de 14 millones de reproducciones en Spotify, el cantante grancanarioo ha conseguido superar a varios de los pesos pesados de la industria musical en nuestro país.

Para acceder a la preventa de Quevedo, hace falta registrarse antes del lunes 15 de junio a las 15:00.
Quevedo ya es el artista español más escuchado en España en la historia de Spotify.

Ni Baleares con Rels B, ni Cataluña con Rosalía, nuestro archipiélago se ha convertido en la cuna del artista más escuchado de España. Su tema más reproducido es ‘La Graciosa’ y en segunda posición, ‘Al Golpito’.
Como contó a RadioTelevisión Canaria, su último disco, se ha escrito desde la lejanía pero siempre con la mente puesta en su hogar.

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